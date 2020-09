Recensione iPad 2020, tutta l’esperienza iPad a prezzo contenuto

A distanza di anni l’iPad rimane tra i tablet migliori che possiate acquistare. Certo esistono diverse alternative basate su Android, ma l’ecosistema che Apple è stata in grado di creare offre un’esperienza utente unica. Non c’è dubbio che Apple, più degli altri produttori, abbia curato l’evoluzione del mercato tablet. La stessa evoluzione di iOS in iPadOS, che offre differenze rispetto a quanto si può avere su iPhone, ne è la prova.

iPad rappresenta oggi il prodotto d’ingresso, che a un prezzo di partenza di 389 euro è in grado comunque di offrirvi un’esperienza completa, nonostante la linee di iPad comprenda ormai molti prodotti dai prezzi anche sostanzialmente più alti.

Forse l’unica nota stonata nel nuovo iPad di ottava generazione riguarda la differenza limitata rispetto al modello di settima generazione. Infatti il nuovo iPad 2020 è praticamente identico al modello 2019, e l’unica differenza è l’adozione del SoC A12, che sostituisce l’A10. C’è tuttavia un risvolto positivo: probabilmente chi ha già un iPad di precedente generazione non sentirà la necessità di cambiare il suo dispositivo, e non si sentirà “tradito” da un acquisto fatto meno di un anno prima.

Al contrario, chi non ha ancora un iPad, o ne ha uno più vecchio, potrà godere di maggiori benefici a un prezzo d’ingresso limitato. Infatti, se ad esempio possedete un iPad del 2018 (o precedente), passando al nuovo iPad di ottava generazione guadagnerete uno schermo più grande (10.2 contro 9.7”), nonché lo smart connector che vi permette di utilizzare la smart keyboard.

Ma non solo, poiché il passaggio dall’A10 all’A12, il salto prestazionale è decisamente imponente: in base al test, abbiamo misurato un miglioramento prestazionale dal 60 all’80%. Inoltre anche l’efficienza energetica è migliorata, aumentando la già buona autonomia.

Sotto il profilo tecnico ed estetico il nuovo iPad, come detto, non è cambiato. Stesse dimensioni, schermo, supporto alla Apple Pencil (di prima generazione), fotocamera posteriore da 8 megapixel e fotocamera anteriore FaceTime 720p.

Lo schermo

Come anticipato il nuovo iPad di ottava generazioni adotta lo stesso schermo del modello precedente, quindi un Retina Display con diagonale da 10.2” e risoluzione di 2160×1620 pixel, e luminosità che arriva ai 500 nits.

È un ottimo schermo, con cui è possibile lavorare o guardare filmati e foto. Anche per quanto riguarda la nitidezza, l’esperienza è veramente buona. L’unico punto a sfavore riguarda i riflessi: il trattamento sui modelli Pro è chiaramente migliore, ma il prezzo è decisamente più alto.

Ricordiamo alcuni dati di copertura colore, che raggiunge il 97% dello spazio sRGB, mentre i colori sono molto accurati con una leggerissima devianza rispetto alla perfezione.

Benchmark

Ormai si è persa l’abitudine di effettuare test sintetici sui prodotti mobile, e il motivo è che i SoC moderni sono molto performanti al punto tale che le differenze sono solo numeriche, e difficilmente si riflettono nell’esperienza quotidiana.

Tuttavia abbiamo effettuato un paio di test di cui vedete qui sotto i risultati. Abbiamo messo a confronto gli iPad di sesta, settima e ottava generazione. È interessante vedere come il nuovo iPad, grazie al chip A12, è in grado di segnare una differenza sostanziale rispetto agli altri due modelli. Nei test potete anche vedere come, in alcuni casi, l’iPad di sesta generazione è in grado di offrire un po’ di prestazioni in più per via dello schermo leggermente più piccolo e risoluzione più bassa.

Basemark Metal

Geekbench 5

Antutu

Apple Pencil

L’iPad di ottava generazione supporta l’Apple Pencil di prima generazione. Ci sarebbe piaciuto vedere il supporto all’Apple Pencil di seconda generazione, ma ciò avrebbe probabilmente richiesto anche un cambio dell’estetica dell’iPad per abilitare la ricarica wireless con la connessione della penna al case. Speriamo che Apple abbandoni questo design il prima possibile, considerando tutti i vantaggi che offre l’Apple Pencil di seconda generazione.

In ogni caso la Pencil funziona molto bene, e iOS 14 offre accesso ad ulteriori funzioni e applicazioni. Sarebbe il caso di considerare la Pencil un accessorio base dell’iPad, considerando quanto è comoda utilizzarla.

Smart Keyboard

La presenza dello smart connector permette di utilizzare la Smart Keyboard. Quest’ultima non è cambiata rispetto al modello già sul mercato, infatti se già la possedete sarà compatibile con il nuovo iPad di ottava generazione.

L’esperienza di scrittura è buona, anche se non al livello del modello per iPad Pro. Se la scrittura su iPad non è la vostra principale occupazione, allora sarete soddisfatti di questo accessorio, che limita lo spessore dell’iPad offrendo comunque una tastiera fisica. In caso contrario, se vorrete digitare molto, vi consigliamo di scegliere una tastiera Logitech.

iPadOS 14

Abbiamo già parlato delle novità che porta iPadOS 14, migliorando ulteriormente l’esperienza su iPad. Ora potrete utilizzare vari widget, migliorando la produttività, nonché passare più velocemente tra le applicazioni. Alcune di queste hanno ricevuto degli aggiornamenti, e ora offrono interfacce più complete per un’esperienza simile a quella che si può avere su PC.

Fotocamera

La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, ed è la stessa presente su iPad di settima generazione. Quella anteriore è da 1.2 megapixel. Consideriamo la fotocamera un elemento secondario su un tablet, o quantomeno non è così importante come quella presente nello smartphone. In ogni caso, se avete la necessità, potrete scattare fotografie senza particolari problemi, sfruttando anche l’ISP all’interno del chip A12, che aiuta a migliorare la qualità.

Vi lasciamo alcuni scatti qui sotto.

Autonomia

L’autonomia dell’iPad non è mai stata un problema, considerando il modello d’uso che non prevede un utilizzo continuativo, come può invece essere per un notebook. In ogni caso, se vorrete utilizzare l’iPad ininterrottamente, abbiamo misurato più di dieci ore con lo schermo acceso e navigazione su web.

Questo valore sarà certamente più basso se vorrete utilizzare dei videogiochi, ma in generale, per un uso in navigazione o produttività, potete contare su un’intera giornata lavorativa.

Se, invece, l’uso è più saltuario, e vorrete utilizzarlo per consultazione web e multimedia, anche con un uso intensivo, dovrete ricaricarlo ogni due o tre giorni.

Verdetto

L’iPad di ottava generazione è semplicemente la scelta migliore per tutti coloro che vogliono un tablet in grado di offrire un’ottima esperienza, a un prezzo contenuto. Come accennato a inizio articolo, Apple è ormai l’unica che cura un’esperienza di alto livello su tablet, e iPadOS 14 non fa altro che migliorare questa esperienza. L’ecosistema di applicazioni ottimizzate per tablet che oggi offre Apple è imbattibile e non confrontabile con altri tablet Android o soluzioni basate su Windows.

Se cercate un modello con cui fare elevata produttività, o produzioni professionali, dovreste considerare i più costosi modelli Pro. Se invece volete un tablet da accompagnare a un notebook, da usare con la Apple Pencil, per prendere appunti, intrattenimento, o da usare a casa per navigare su internet o in abbinamento con una delle tante applicazioni dell’Apple Store, spendendo il meno possibile, questo iPad fa al caso vostro.

Speriamo solo che Apple aggiorni in fretta questa linea di iPad per la compatibilità con la Apple Pencil di seconda generazione, un accessorio ormai immancabile per tutti coloro che vogliono un iPad.