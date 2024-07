PREZZO SHOCK: iPad 2021 da 10,2'' con 64GB crolla al MINIMO STORICO! (-27%)

State cercando un dispositivo versatile che coniughi potenza, portabilità e convenienza? L'occasione che stavate aspettando è finalmente arrivata. L'iPad 2021 da 10,2 pollici con 64GB di memoria è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 299,00€, rispetto al prezzo originale di 409,00€. Questo significa che potrete risparmiare ben 110€, godendo di uno sconto del 27%, sul dispositivo ancora dalle ottime prestazioni nella sua versione da 64 GB.

iPad 2021 da 10,2" con 64GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo si rivolge a un ampio spettro di utenti, risultando infatti piuttosto versatile in ogni situazione. Gli studenti troveranno nell'iPad 2021 un alleato prezioso per prendere appunti, consultare materiali didattici e partecipare a lezioni online, grazie al display Retina da 10,2" con True Tone che garantisce una visione ottimale in ogni condizione di luce. I professionisti apprezzeranno la potenza del chip A13 Bionic con Neural Engine, che assicura prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti. Gli appassionati di fotografia e videomaking potranno sfruttare la fotocamera posteriore da 8MP e quella frontale da 12MP con ultragrandangolo, ideali per catturare momenti indimenticabili o per videochiamate di qualità professionale.

L'iPad del 2021 si distingue infatti proprio per la sua versatilità. La compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard lo rende uno strumento ideale per la creatività e la produttività, permettendovi di disegnare, scrivere e lavorare con la massima precisione. La connettività Wi-Fi 5G garantisce una navigazione veloce e stabile, mentre l'autonomia fino a 10 ore vi permetterà di utilizzare il dispositivo per l'intera giornata senza preoccupazioni. Non da ultimo, il Touch ID offre un'autenticazione sicura e rapida, proteggendo i vostri dati sensibili.

Al prezzo attuale di 299,00€, l'iPad 2021 rappresenta un investimento eccellente per chiunque desideri un dispositivo all'avanguardia senza compromessi. La combinazione di display Retina, chip A13 Bionic, fotocamere di qualità e compatibilità con accessori essenziali come Apple Pencil e Smart Keyboard, lo rendono uno strumento incredibilmente versatile. Che siate studenti, professionisti o semplicemente appassionati di tecnologia, questo iPad saprà soddisfare le vostre esigenz!

Vedi offerta su Amazon