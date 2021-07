Redmi 6 e 6A ricevono la MIUI 12 ma Xiaomi invita a non installare l’aggiornamento

Ad aprile dello scorso anno, Xiaomi aveva rilasciato una lista dei dispositivi del brand che avrebbero ricevuto l’aggiornamento alla MIUI 12. In dicembre dello stesso anno, tuttavia, l’azienda aveva rimosso da tale lista alcuni smartphone tra cui Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A a causa di problemi con le prestazioni.

Ora sembra che l’azienda abbia cambiato idea e abbia voluto rilasciare l’aggiornamento per Redmi 6 e 6A. Xiaomi ha però messo preventivamente le mani avanti…

Redmi 6 e Redmi 6A hanno finalmente ricevuto il promesso aggiornamento alla MIUI 12, la skin proprietaria dell’azienda. I proprietari di questi dispositivi potranno quindi sperimentare installando la più recente versione della skin Android (o quasi la più recente visto l’arrivo di MIUI 12.5) sui propri Redmi, svecchiando almeno di un po’ l’esperienza utente rimasta ferma ad un software ormai considerato sorpassato e non mantenuto dall’azienda.

È presto però per cantare vittoria, sembra infatti che Xiaomi non sia riuscita a risolvere i problemi alle prestazioni causate dalla nuova skin su tali terminali. Il brand, infatti, stando ai risultati dei test da parte del dipartimento di ricerca e sviluppo del software, avrebbe decretato che a causa delle prestazioni insufficienti dell’hardware di questi due modelli, la versione stabile MIUI 12 non può soddisfare gli standard di qualità OTA per una release completa.

Redmi 6 e Redmi 6A non riceveranno quindi un aggiornamento OTA contenente la MIUI 12 a causa della lentezza e della poca stabilità di tale software sui prodotti in questione.

L’azienda ha però confermato che rilascerà i pacchetti fastboot per il flash manuale del nuovo sistema operativo per tutti gli appassionati che desiderano provare con mano l’aggiornamento, tuttavia ne sconsiglia l’installazione agli utenti meno esperti.

È comunque notevole che in un modo o nell’altro Xiaomi abbia mantenuto la propria promessa, pubblicando l’aggiornamento alla MIUI 12 per chi sia interessato e garantendo agli utenti di poter giudicare di persona se reputano il software sufficientemente valido da essere utilizzato sul proprio terminale oppure no.