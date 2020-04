Redmi sta ampliando la gamma composta di smartphone di fascia bassa. Il marchio ha infatti appena ufficializzato Redmi 8A Pro. Questo device rappresenta a tutti gli effetti un rebrand di Redmi 8A Dual. I due prodotti sono pressoché identici, per la scheda tecnica e per il design.

Nella scocca posteriore, composta da plastica, troviamo due sensori fotografici. Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni: bianco, grigio e blu. Il display, con curvatura 2,5D, ha una diagonale di 6,22 pollici, una risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel) e vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sotto il cofano, c’è un processore Qualcomm Snapdragon 439 accompagnato da 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite microSD). La batteria da 5.000 mAh, tenendo in considerazione anche gli altri componenti, garantisce un’ottima autonomia.

Redmi 8A Pro è già disponibile in Indonesia e non ci sono informazioni in merito alla commercializzazione in altri paesi del mondo. I prezzi sono i seguenti:

Variante 2/16 GB : circa 85 euro ;

: circa ; Variante 3/32 GB: circa 91 euro.

Durante gli ultimi giorni, il produttore ha inoltre annunciato diversi device, tra cui Redmi 9S e 9 Pro Max.