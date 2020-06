Redmi 9: trapelato il prezzo e le colorazioni

Su internet sono trapelati i prezzi, le colorazioni e l’ipotetica confezione di Redmi 9, uno smartphone oramai prossimo. Solo pochi giorni fa avevamo anticipato quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche, rivelando che potrebbe trattarsi di un dispositivo di fascia media.

Secondo i colleghi di Gizmochina, Redmi 9 potrebbe arrivare il 25 giugno, se non prima. Per quanto riguarda i prezzi, si pensa che possano essere i seguenti:

3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna: 139 dollari ;

di RAM e di memoria interna: ; 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna: 149 euro.

Riteniamo però che la differenza di soli 10 dollari non sia abbastanza evidente per rendere necessaria la variante con 3/32 GB, visto che chiunque preferirebbe avere l’altro taglio di memoria, pur spendendo pochi euro in più. Non si esclude quindi che il prezzo di lancio possa essere leggermente diverso.

Le colorazioni previste sono verde, grigio e viola. La foto della confezione anticipa inoltre quale sarà il suo contenuto, oltre ovviamente allo smartphone: un cavo USB Type-C, lo strumento per aprire il carrellino della SIM, una cover morbida, la garanzia e il manuale delle istruzioni.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si parla di un SoC MediaTek Helio G80, una batteria da 5.000 mAh, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria interna e quattro sensori posteriori (da 13 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP). Il device si andrà ad affiancare a Redmi Note 9, 9S (disponibile su Amazon) e 9 Pro.