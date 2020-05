Redmi K30 5G Speed Edition in arrivo con l’inedito Snapdragon 768G

Xiaomi è in procinto di annunciare Redmi K30 5G Speed Edition, nuova versione dello smartphone annunciato lo scorso dicembre. L’annuncio è stato fatto dai profili del social network cinese, Weibo. La presentazione è attesa per il prossimo 11 maggio e sarà distribuito in Cina tramite la piattaforma e-commerce jd.com. Proprio il sito del rivenditore aveva suggerito la presenza del processore Snapdragon 768G, non ancora annunciato.

Nelle scorse ore, la società ha confermato che Redmi K30 5G Speed Edition sarà equipaggiato con il nuovo chip targato Qualcomm. Non essendo ancora stato svelato, mancano tutti i dettagli tecnici a riguardo. Potrebbe trattarsi di una versione potenziata dello Snapdragon 765G, presente sul modello precedente.

Stando a quanto riportato, il dispositivo avrà a disposizione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro, dovrebbero esserci quattro fotocamere: il sensore principale sarebbe da 64 Megapixel. Dalle immagini pubblicate dalla società su Weibo, invece, si evince la presenza di un sistema di doppia fotocamera anteriore. Questi dati lasciano presuppore poche differenze con il Redmi K30 5G dotato anch’esso di un sistema di quadrupla fotocamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP.

Il brand cinese dovrebbe presentare a breve anche Redmi K30i che dovrebbe essere la variante più economica. Secondo indiscrezioni precedenti, potrebbe montare il processore 5G di MediaTek (Dimensity 1000) e un sensore principale da 48 Megapixel. Insomma, tanta carne al fuoco in casa Xiaomi che ha appena annunciato la disponibilità in Italia di Mi Note 10 Lite.