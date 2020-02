Redmi K30 Pro, non avrà la fotocamera da 108 Megapixel?

Redmi K30 Pro continua a far parlare di sé. Il futuro top di gamma potrebbe non accogliere il sensore fotografico da 108 Megapixel, debuttato con Mi Note 10 e che dovrebbe essere integrato anche sui prossimi Mi 10 e Mi 10 Pro. Ad avanzare questa ipotesi è stato il team di XDA-Developers che ha analizzato le informazioni contenute in un file build.prop.

Secondo quanto riferito, il dispositivo sarà basato sullo Snapdragon 865 di Qualcomm. Su questo, in realtà, ci son pochi dubbi se consideriamo che il modello base è equipaggiato con lo Snapdragon 730G. Il modello in questione si presenta con il nome in codice “lmi” che – stando a quanto riportato dalla fonte – farebbe riferimento agli smartphone con fotocamera da 64 Megapixel. Mentre gli smartphone con codici “umi” e “cmi” sarebbero quelli dotati del sensore fotografico da 108 Megapixel.

Redmi K30

Questa ipotesi è supportata dalla scheda tecnica di Redmi K30 Pro apparsa su Geekbench dove alla voce motherboard ci sarebbe proprio “lmi”. Insomma, pare proprio che spetterà al comparto fotografico differenziare il fiore all’occhiello di Redmi dal futuro top di gamma di Xiaomi. La fotocamera da 108 Megapixel dunque potrebbe restare esclusiva della serie Mi del produttore cinese.

Per il resto, non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto al Redmi K30 5G. In questo caso, avremmo un display da 6,67 pollici realizzato però con tecnologia OLED, due fotocamere anteriori all’interno di un foro e quattro fotocamere posteriori (64MP+8MP+2MP+5MP). Ad ogni modo, la presentazione ufficiale è attesa tra pochissime settimane. Staremo a vedere.