Redmi K30 Pro sarà presentato il 24 Marzo

Redmi K30 Pro sarà annunciato ufficialmente il 24 Marzo. Parliamo di uno degli smartphone più attesi grazie al successo ottenuto dalla generazione precedente, arrivati in Italia come Mi 9T e Mi 9T Pro. Il modello principale è stato già svelato a dicembre, nella variante 4G e 5G. Ci sono pochi ma interessanti dettagli invece sulla proposta top di gamma del brand cinese.

La società ha già confermato che lo smartphone sarà equipaggiato con lo Snapdragon 865 di Qualcomm con tanto di supporto 5G. Non poteva essere altrimenti dato che Redmi K30 5G è basato sulla piattaforma Snapdragon 765G. Il dispositivo sarà caratterizzato da un design con cornici estremamente ridotte. Sulla base delle caratteristiche del modello base, ci si aspetta che il display abbia un refresh rate a 120 Hz. Resta da capire se Redmi sceglierà – in questo caso – un pannello AMOLED o se resterà sulla tecnologia IPS LCD.

Alcune presunte immagini, poi, hanno mostrato il pannello posteriore di Redmi K30 Pro che dovrebbe essere composto da quattro sensori fotografici alloggiati all’interno di un modulo circolare. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono la presenza di una fotocamera principale da 64 Megapixel e non da 108 Megapixel. Non sono emersi dettagli a proposito degli altri sensori.

Non è chiaro quale soluzione Redmi abbia adottato per la fotocamera anteriore. Redmi K30 è arrivato con una doppia fotocamera alloggiata in un foro sul display, mentre alcune immagini mostrano nuovamente un sistema a scomparsa, proprio come il predecessore. Sotto la scocca, infine, dovrebbe esserci una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Appuntamento al 24 marzo per scoprire tutti i dettagli sul nuovo top di gamma targato Redmi.