Redmi Note 9T 5G, ufficiale la data di presentazione in Italia

Segnatevi la data sul calendario: Redmi Note 9T, nelle varianti 4G e 5G, sarà presentato già questa settimana per il mercato europeo! Il medio gamma di Xiaomi dotato di connettività di nuova generazione si prepara a sbarcare anche sul territorio nostrano con specifiche alquanto interessanti.

Xiaomi ha iniziato ad inviare gli inviti ufficiali alla stampa per l’evento di lancio di Redmi Note 9T 5G. Oltre al modello “di punta” della serie, arriverà anche una versione priva di funzionalità 5G, probabilmente per contenerne il prezzo. Non solo, a giudicare dal testo della locandina, l’azienda capitanata da Lei Jun sembra abbia in serbo ulteriori sorprese!

Fino a questo momento le specifiche che conosciamo di Redmi Note 9T 5G e del fratellino minore provengono da delle indiscrezioni trapelate sul web. Tuttavia, storicamente i leak riguardanti questo tipo di terminali non si discostano mai troppo dalla realtà e questo ci permette di presentare una veloce panoramica delle caratteristiche tecniche dei due futuri componenti dell’amata serie di smartphone del brand.

Redmi Note 9T 5G

Display: 6,53″ IPS, FullHD+ (2340 x 1080 pixel), 394ppi e Gorilla Glass 5

6,53″ IPS, FullHD+ (2340 x 1080 pixel), 394ppi e Gorilla Glass 5 SoC: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U CPU: octa-core 2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55

octa-core 2x 2,4GHz A76 + 6x 2,0GHz A55 GPU: ARM Mali-G57 MC3

ARM Mali-G57 MC3 RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Memoria: 128GB/256GB UFS 2.2, espandibile via MicroSD

128GB/256GB UFS 2.2, espandibile via MicroSD Fotocamera posteriore: 48MP + 8MP + 2MP

48MP + 8MP + 2MP Fotocamera anteriore: 13MP

13MP Batteria: 5000mAh, ricarica 18W

5000mAh, ricarica 18W Lettore d’impronte: capacitivo laterale

capacitivo laterale Altro: supporto dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, LED IR, speaker stereo, mini-jack, USB Tipo-C

Redmi Note 9T (variante 4G)

Display: 6,53″ LCD, FullHD+, notch a goccia

6,53″ LCD, FullHD+, notch a goccia SoC: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 CPU: octa-core 4x 2,0GHz Kryo 260 Gold + 4x 1,8GHz Kryo 260 Silver

octa-core 4x 2,0GHz Kryo 260 Gold + 4x 1,8GHz Kryo 260 Silver GPU: Adreno 610

Adreno 610 Fotocamera posteriore: 48MP + 8MP + 2MP + 2 MP

48MP + 8MP + 2MP + 2 MP Batteria: 6000mAh

Ovviamente, lo ricordiamo, fino all’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi, queste specifiche sono da considerare non definitive e potrebbero differire nei dispositivi che verranno venduti sul territorio italiano.

Quando si terrà l’evento di lancio? Xiaomi ha fissato l’appuntamento all’8 di gennaio alle ore 13:00, manca quindi meno di una settimana a scoprire ulteriori dettagli come disponibilità, specifiche complete e prezzo.