Regali di Natale Honor: tantissimi sconti su tutto il catalogo e torna MagicBook Pro

Il Natale è ormai alle porte e quale occasione migliore per fare ai vostri cari un regalo tecnologico? Smartphone, smartwatch, auricolari e laptop sono i regali più gettonati e desiderati da mettere sotto i nostri luminosi alberi di Natale. Per l’occasione, Honor ha pensato a un’iniziativa interessantissima avviando un periodo di sconti imperdibili su tutto il suo catalogo.

L’azienda cinese sa bene che tra noi ci sono i soliti ritardatari che non riusciranno a fare il giusto acquisto in tempo. Per questo, gli sconti Honor proseguiranno fino al 31 gennaio 2021. Oltre agli sconti, che saranno validi per tutto il periodo promozionale, ogni giorno saranno disponibili delle offerte a tempo valide solo nella fascia oraria dalle 20 alle 24.

A gran richiesta, da oggi, torna finalmente disponibile il laptop Honor MagicBook Pro a 749,90 euro anziché 779,90 euro. Una notizia che farà felici tutti coloro che stavano aspettando il gran ritorno del portatile che abbiamo esaltato nella nostra recensione. È il prodotto ideale anche per chi viaggia e lavora in mobilità. È versatile, offre delle ottime prestazioni e soprattutto gode di un rapporto qualità/prezzo decisamente sopra la media. Acquistandolo a 749,90 euro potrete decidere di ricevere in omaggio uno tra i seguenti prodotti: Honor Band 5 (valore di 34,90 euro), Honor Router 3 (valore di 79,90 euro), auricolari Sports (valore di 69,90 euro) oppure lo zaino dal valore di 39,90 euro.

Offerte valide fino al 31 gennaio 2021

Honor Watch GS Pro, arrivato a 249,90 euro sarà acquistabile a 199,90 euro. È il dispositivo ideale per gli sportivi e per chi ama avventurarsi all’aperto. Resistenza, autonomia e tantissime attività sportive monitorabili sono il punto di forza, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. L’azienda cinese ha unito le caratteristiche proprie di uno smartwatch con tutte quelle funzioni dedicate allo sport tipiche di un fitness tracker non dimenticando, anche in questo caso, di inserire un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue (funzione più utile che mai).

Honor Watch ES è un ibrido perfetto. A soli 89,90 euro integra le caratteristiche proprie di uno smartwatch con quelle di un fitness tracker. È leggero, comodo ed elegante. Le attività sportive monitorabili sono tantissime, tra cui anche il nuoto, e offre delle sessioni guidate di allenamento molto utili per staccare dalla routine lavorativa. Ottima l’autonomia che sorpassa i 7 giorni di utilizzo.

Honor MagicWatch 2, con cassa da 46 mm nelle colorazioni Black e Silver, sarà in sconto a soli 139,90 euro. Parliamo di uno smartwatch completo e con una qualità costruttiva di alto livello. Integra un ottimo display AMOLED e offre tantissime modalità dedicate all’allenamento, tra cui quelle pensate per l’escursione in montagna e il nuoto. È possibile gestire le telefonate direttamente dall’orologio. Lo smartwatch, infine, è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), funzione molto utile soprattutto in questo periodo. L’autonomia di due settimane è uno dei grandi vantaggi.

Sarà disponibile anche la versione più compatta con cassa da 42 mm nelle colorazioni Black e Gold, rispettivamente al prezzo di 129,90 euro e 139,90 euro. In sconto anche Honor Watch Magic, acquistabile con il set di cinturini a soli 89,90 euro anziché 229,80 euro.

Honor Band 5 sarà in sconto a 29,90 euro anziché 34,90 euro. Un regalo perfetto per chi desidera monitorare i parametri della salute. Tra le caratteristiche tecniche spunta la funzione di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), un display AMOLED da 0,95 pollici perfettamente visibile all’aperto, un’autonomia di oltre due settimane e resistenza all’acqua fino a 50 metri. Non mancano ovviamente le funzioni tipiche come il monitoraggio del battito cardiaco, il contapassi e la ricezione delle notifiche.

Honor Router 3 è il miglior router disponibile sul mercato, compatibile con Wi-Fi 6, il nuovo standard caratterizzato da una bandwidth di 3000 Mbps su standard 802.11ax che assicura una velocità di picco molto alta e stabile. Il router è dotato inoltre di 1 porta WAN e 3 porte LAN. Arrivato a 79,90 euro sarà in offerta a soli 49,90 euro. Un’idea regalo che potrebbe essere apprezzata in tempi di smart working intenso.

Honor Magic Earbuds saranno acquistabili per tutto il periodo promozionale al prezzo di 79,90 euro anziché 99,90 euro. Oppure, potrete acquistarle a prezzo pieno in abbinata al Router 3 WiFi 6. Parliamo di auricolari true wireless con tecnologia per la riduzione attiva del rumore, dotati di tre microfoni. La qualità audio è garantita dai driver da 10mm, mentre a livello estetico sono caratterizzati dallo standard in-ear. Non mancano i pulsanti touch e l’autonomia può toccare le 12 ore.

Honor Scale 2 è la bilancia smart del brand acquistabile a soli 39,90 euro. Un’ottima idea regalo per chi ama monitorare il proprio peso in maniera smart. La bilancia tiene traccia di diversi parametri corporei tra cui l’indice di massa corporea, la percentuale di grasso corporeo e viscerale, la massa magra e muscolare e molto altro.

Non potevano mancare gli smartphone. In sconto, tutta la gamma Honor 9X:

Honor 9X Pro (6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, display da 6,59 pollici, fotocamera principale da 48 Megapixel, fotocamera anteriore popup da 16 Megapixel, batteria da 4.000 mAh, NFC) sarà in sconto a 229,90 euro.

(6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, display da 6,59 pollici, fotocamera principale da 48 Megapixel, fotocamera anteriore popup da 16 Megapixel, batteria da 4.000 mAh, NFC) sarà in sconto a Honor 9X (4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, display da 6,59 pollici, fotocamera principale da 48 Megapixel, fotocamera anteriore popup da 16 Megapixel, batteria da 4.000 mAh) a 199 , 90 euro.

(4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, display da 6,59 pollici, fotocamera principale da 48 Megapixel, fotocamera anteriore popup da 16 Megapixel, batteria da 4.000 mAh) a , Honor 9X Lite (4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, display da 6,5 pollici, fotocamera principale da 48 Megapixel, fotocamera anteriore da 8 Megapixel, batteria da 3.750 mAh) a 199,90 euro.

Offerte a tempo

Come detto in apertura, ogni giorno verranno riservati sconti interessanti ai prodotti Honor nella sola fascia oraria che va dalle 20:00 alle 24:00. Per cui impostate la sveglia e non fatevi sfuggire le grandi occasioni. Ogni settimana vi segnaleremo le offerte in arrivo. Ecco le offerte per questa settimana.

Giovedì 10 dicembre

Honor Watch ES a 79,90 euro anziché 99,90 euro

Honor Watch ES a 99,90 euro con Honor Scale 3 o Router 3 in omaggio

Honor MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Silver a 119,90 euro anziché 169,90 euro

Honor MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Black a 109,90 euro anziché 169,90 euro

Honor MagicWatch 2 (42 mm) nella colorazione Black a 99,90 euro anziché 159,90 euro

Honor Magic Watch a 79,90 euro anziché 229,90 euro con set di cinturini e auricolari Honor Sport Bluetooth

Honor 9X Lite 4/128 GB a 169,90 euro anziché 199,90 euro

Venerdì 11 dicembre

Honor Watch GS Pro a 179,90 euro anziché 249,90 euro con Honor Scale 3 o Router 3 in omaggio

Honor Watch GS Pro a 209,90 euro anziché 249,90 euro con Magic Earbuds

Honor Watch ES a 79,90 euro anziché 99,90 euro

Honor Watch ES a 99,90 euro con Honor Scale 3 o Router 3 in omaggio

Honor Magic Watch a 79,90 euro anziché 229,90 euro con set di cinturini e auricolari Honor Sport Bluetooth

Honor MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Silver a 119,90 euro anziché 169,90 euro

Honor MagicWatch 2 (46 mm) nella colorazione Black a 109,90 euro anziché 169,90 euro

Honor MagicWatch 2 (42 mm) nella colorazione Black a 99,90 euro anziché 159,90 euro

Lunedì 14 dicembre