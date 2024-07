L'intera gamma Pixel 9 si mostra in nuove immagini reali

Le novità sui prossimi Google Pixel 9 arrivano ininterrottamente, in vista dell'evento Made by Google del prossimo mese. Oggi, grazie alle informazioni trapelate attraverso le certificazioni dell'agenzia regolatoria taiwanese NCC, possiamo dare uno sguardo a tutti e quattro i modelli previsti, scoprendo anche capacità delle batterie e le velocità di ricarica approssimative.

Design dei nuovi Pixel 9

Le prime immagini pubblicate documentano l'esistenza di quattro modelli, compresa la prima apparizione del Pixel Fold di seconda generazione, ora ribattezzato Pixel 9 Pro Fold. A quanto pare, Google ha spostato la fotocamera per i selfie interna nell'angolo dello schermo e ha abbandonato la tradizionale lunga barra della fotocamera sul retro, sostituendola con una disposizione quadrata più convenzionale.

I bordi sembrano essere stati ridotti rispetto al modello originale e sembra che anche la piega del display sia meno visibile, anche se ciò potrebbe essere semplicemente un effetto della luce.

Gli altri tre smartphone mantengono un aspetto più familiare, ognuno conservando le fotocamere disposte in linea orizzontalmente. Ad esempio, il Pixel 9 base resta fedele al design standard, mentre il Pixel 9 Pro include un'ulteriore lente nella suddetta barra, sfruttando meglio lo spazio disponibile.

Il Pixel 9 Pro XL apparirebbe molto simile agli altri modelli se non fosse per il righello utilizzato per dare una percezione comparativa delle dimensioni.

Capacità e velocità di ricarica delle batterie

Ci sarà un'opzione XL per chi cerca maggiore autonomia

Il report della NCC rivela anche dati interessanti sulla capacità delle batterie, offrendo un buon motivo per preferire il modello XL. Il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro condividono una batteria da 4,558mAh, leggermente più grande rispetto ai 4,485mAh del Pixel 8. Il Pixel 8 Pro aveva una capacità maggiore di 4,950mAh, sostituita ora dal Pixel 9 Pro XL con una batteria da 4,942mAh.

Interessante notare una riduzione nella capacità per il Pixel 9 Pro Fold, passando dai 4,727mAh totali (divisi tra due cellule da 1,460mAh e 3,267mAh) a una combinazione di 1,183mAh e 3,377mAh per un totale di 4,560mAh. Nonostante ciò, molti utenti potrebbero essere comunque soddisfatti del compromesso se ciò comportasse un dispositivo più portatile.

Queste batterie dovrebbero anche ricaricarsi più velocemente, supponendo di utilizzare un caricabatterie di adeguata potenza. Le velocità di ricarica documentate sono 24,12W per il Pixel 9, 25,20W per il 9 Pro, 32,67W per il 9 Pro XL e 20,25W per il 9 Pro Fold. Questi dati, sebbene inferiori alle velocità annunciate per i modelli correnti, sono solo approssimativi.

Le immagini dal leak della NCC mostrano inoltre un nuovo caricatore da 45W, che suggerisce un cambio di design in linea con l'estetica più recente di Google, forse un po' eccessivo se le velocità di carica non dovessero aumentare rispetto alle previsioni. Tuttavia, questo potrebbe essere un vantaggio in termini di future compatibilità, dato che spesso i caricabatterie vengono utilizzati per più dispositivi.

Tutti e quattro i dispositivi verranno presentati ufficialmente il 13 agosto all'evento Made by Google. Nonostante le molte anticipazioni, l'evento promette ancora sorprese, come un possibile primo sguardo al Pixel Watch 3 e al lancio di Android 15.