Roaming, in Europa si potrà chiamare e navigare senza costi fino al 2032

È ufficiale: per i prossimi dieci anni, dunque fino al 2032, sarà possibile chiamare e navigare senza costi di roaming in qualsiasi Stato dell’Unione Europea. La notizia è trapelata stamattina, al termine di una riunione istituzionale tenutasi nella notte tra l’8 e il 9 dicembre.

Il roaming è il sovrapprezzo che chi viaggiava in un altro Stato UE era tenuto a pagare almeno fino al 2017. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, non è più così, e ora la misura è stata prorogata per un altro decennio. Nelle prossime settimane, l’accordo raggiunto verrà sottoposto al Coreper (consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea) e all’assemblea plenaria del Parlamento europeo. L’approvazione effettiva è attesa per i primi mesi del 2022, in ogni caso entro il 30 giugno (data di scadenza della precedente disposizione).

Photo credit - depositphotos.com

In presenza di reti equivalenti, l’accordo garantirà la stessa velocità e stabilità della connessione disponibile nel proprio Paese, oltre ovviamente alla possibilità di sfruttare la stessa tariffa in Italia e all’estero. Anche la fair use policy, quella clausola che permette agli operatori di fissare un “tetto” in termini di GB e minuti di telefonate fruibili in un altro Stato, è stata rinnovata, sebbene il Parlamento europeo ne avesse chiesto l’abolizione.

In generale, però, il risultato raggiunto è soddisfacente. L’attesa per questa decisione era grande sia da parte degli utenti che da parte degli addetti ai lavori: “In vista del trilogo (il termine tecnico dei negoziati tra le istituzioni comunitarie, n.d.r.), in qualità di negoziatore per i Socialisti e Democratici spero che il risultato sia un passo positivo verso un mercato unico digitale più armonizzato”, si legge nelle dichiarazioni dell’eurodeputato Robert Hajsel rilasciate prima dell’inizio del vertice.