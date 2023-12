ROG Phone 8 e 8 Pro, trapelano specifiche e immagini ufficiali

Il mondo degli smartphone da gaming è in fermento grazie alle ultime anticipazioni su ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, rivelate in esclusiva da WindowsReport. Le immagini e le specifiche complete offrono uno sguardo dettagliato su ciò che ci aspetta dal prossimo passo evolutivo della popolare linea ROG.

La serie ROG Phone 8 promette di portare l'esperienza di gioco mobile a nuove vette con significativi miglioramenti nelle specifiche. Il ROG Phone 8 Pro, ad esempio, dovrebbe supportare fino a 24GB di memoria RAM LPDDR5X, un salto considerevole rispetto al modello precedente. Entrambi gli smartphone abbracceranno la potenza del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, che vanta risultati nei benchmark impressionanti.

Tuttavia, Asus sta anche rivedendo il design della serie ROG Phone 8, apparentemente con l'obiettivo di allargare la platea di utenti al di là degli appassionati della "Repubblica dei Giocatori". Il display posteriore, una caratteristica distintiva dei modelli precedenti, è stato eliminato. I lati presentano una forma principalmente piatta con bordi leggermente smussati.

WindowsReport

La fotocamera posteriore di ROG Phone 8 Pro subisce un notevole aggiornamento con l'utilizzo di un sensore principale IMX890 da 50MP di Sony, accoppiato a una fotocamera ultra-wide da 13MP. Lo smartphone sembra distinguersi ulteriormente grazie a una lente teleobiettivo con zoom ottico 3x, sostituendo il sensore macro da 5MP del ROG Phone 7 Ultimate. Tuttavia, non si hanno informazioni dettagliate sulle fotocamere del ROG Phone 8.

Nonostante i miglioramenti per gli utenti più casuali, Asus mantiene elementi focalizzati sui giocatori, come gli accessori che giocano un ruolo chiave nell'esperienza complessiva. L'AeroActive Cooler X, ad esempio, può essere inserito in una custodia Devilcase Guardian con una piastra posteriore removibile.

L'attesa è quasi finita, poiché Asus svelerà ufficialmente entrambi gli smartphone al CES 2024. Nonostante tutte queste informazioni, il prezzo rimane un mistero, ma non dovremo aspettare molto per saperne di più.