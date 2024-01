ROG Phone 8 Pro si mostra da ogni angolazione, ormai manca poco

Preparatevi, appassionati di tecnologia! Asus si appresta a fare scalpore nel settore degli smartphone da gaming con il lancio della sua attesissima serie ROG Phone 8 il 9 gennaio. L'azienda, nota per aver spinto i confini del gioco mobile, ha lasciato trapelare allettanti indizi sull'imminente lancio. I nuovi render della variante Pro, emersi in rete di recente, rivelano un dispositivo straordinario che unisce un design all'avanguardia a prestazioni da primato.

A differenza dei modelli precedenti, Asus ha optato per un look più elegante e moderno per il ROG Phone 8 Pro. I render trapelati mostrano il dispositivo da tutte le angolazioni, evidenziando i contorni eleganti e un'estetica futuristica. Questo lifting posiziona la serie ROG Phone 8 tra gli smartphone più eleganti e performanti del mercato.

L'Asus ROG Phone 8 Pro vanta un display piatto, il quale si discosta notevolmente dalla tendenza del brand di utilizzare ampie cornici nella parte alta e bassa dello schermo. Al contrario, presenta una fotocamera inserita in un foro centrale, un'unità da 32 megapixel. I pulsanti di accensione e volume sono comodamente posizionati sul lato destro, offrendo un design ergonomico. Inoltre, l'inclusione di una seconda porta USB-C a sinistra per gli accessori e la ricarica garantisce una connettività versatile. In particolare, Asus ha mantenuto l'amato jack per le cuffie, un cenno agli audiofili che apprezzano questa caratteristica analogica.

Secondo le indiscrezioni, ROG Phone 8 Pro avrà un display AMOLED FHD+ da 6,78 pollici con un'incredibile frequenza di aggiornamento di 165Hz. Ciò promette un'esperienza multimediale e di gioco coinvolgente, con supporto HDR10 e tecnologia LTPO per migliorare la qualità visiva. Sotto il cofano, il dispositivo dovrebbe ospitare un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a un massimo di 24GB di RAM, creando le premesse per prestazioni senza precedenti.

Gli utenti più esigenti apprezzeranno la robusta batteria da 5.500mAh, accompagnata dalla ricarica rapida a 65W, che garantisce tempi di inattività minimi. Inoltre, si dice che il telefono possa vantare un grado di protezione dall'acqua IP68, aggiungendo un livello di resistenza alla sua impressionante serie di caratteristiche.

Ciò che distingue il ROG Phone 8 Pro è l'impegno di Asus per un'esperienza utente completa. Oltre al gaming, l'azienda si è concentrata sul miglioramento del sistema di fotocamere, promettendo un dispositivo che eccelle in diversi scenari. Grazie a questi aggiornamenti, ROG Phone 8 Pro si propone come un dispositivo completo, adatto sia ai giocatori che agli utenti comuni.