Rubare un iPhone diventa inutile con questa nuova funzione di Apple

In una mossa atta a contrastare il crescente numero di furti di iPhone nelle aree pubbliche, Apple ha introdotto una nuova funzionalità rivoluzionaria chiamata Stolen Device Protection. Questa opzione, inclusa nell'attuale beta di iOS 17.3, offre agli utenti un potente strumento per proteggere i loro dati in caso di furto.

La funzionalità è stata sviluppata in risposta a un rapporto di Joanna Stern del Wall Street Journal, che evidenziava le pratiche comuni adottate dai ladri di iPhone. Il metodo classico prevedeva di osservare gli utenti mentre inserivano il codice di sblocco, per poi rubare il dispositivo e fuggire. Tuttavia, con Stolen Device Protection attivato, questa tattica risulterà molto più difficile da eseguire con successo.

Il funzionamento della nuova caratteristica si basa su una combinazione di localizzazione, scansioni biometriche e ritardi temporali. Se un malintenzionato tenta di utilizzare un iPhone rubato, il dispositivo richiederà una scansione di Face ID o Touch ID se l'utente si trova lontano da luoghi familiari come casa o lavoro. Inoltre, prima di consentire la modifica della password di Apple ID, sarà necessario un ritardo di un'ora.

Senza Stolen Device Protection, un ladro di iPhone poteva facilmente cambiare la password dell'Apple ID e disattivare la funzione Trova il Mio iPhone, aprendo la strada a una rivendita senza problemi del dispositivo. Tuttavia, con questa nuova funzionalità, il processo diventa molto più complesso per il ladro, fornendo al legittimo proprietario il tempo necessario per segnalare il furto e bloccare l'accesso al dispositivo.

La funzionalità Stolen Device Protection si estende anche alle impostazioni di sicurezza di Apple. Ad esempio, nel caso in cui un ladro tentasse di modificare le chiavi di ripristino o il numero di telefono affidabile, il dispositivo richiederà due scansioni biometriche separate da un'ora se l'utente si trova lontano dai luoghi di fiducia.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Apple prevede di incoraggiare gli utenti a attivare questa funzione nel prossimo aggiornamento iOS 17.3. Anche se al momento la beta è già disponibile per gli sviluppatori, il pubblico dovrà attendere qualche settimana prima di sperimentare di persona questa innovativa protezione contro i furti di iPhone.