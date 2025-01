S25 Ultra supporta la S Pen Bluetooth ma dovete comprarla a parte

Il recente lancio della serie Samsung Galaxy S25, avvenuto la scorsa settimana, non ha certo entusiasmato il pubblico. Molti utenti hanno espresso la loro delusione, lamentando la mancanza di innovazioni significative nei nuovi smartphone. In particolare, il modello di punta, il Galaxy S25 Ultra, ha sollevato diverse perplessità, soprattutto per la decisione di rimuovere la connettività Bluetooth dalla S Pen integrata.

La notizia, inizialmente circolata come indiscrezione, è stata confermata da Samsung stessa durante la presentazione del dispositivo. La rimozione del Bluetooth, introdotto per la prima volta con la S Pen del Galaxy Note 9 nel 2018, ha di fatto eliminato le funzionalità di controllo remoto e le gesture che avevano reso questo accessorio un elemento distintivo e apprezzato della serie Galaxy Note e, successivamente, della serie Ultra.

Samsung ha giustificato la scelta sostenendo che meno dell'1% degli utenti utilizzasse effettivamente le funzioni Bluetooth della S Pen. Un'altra indiscrezione, circolata in rete, attribuiva la rimozione del Bluetooth a presunte incompatibilità con lo standard di ricarica wireless Qi2.

Tuttavia, queste motivazioni sono state ora messe in discussione da una scoperta fatta da Notebookcheck. Un post sul blog ufficiale di Samsung, infatti, ha rivelato l'esistenza di una S Pen Bluetooth, venduta separatamente, compatibile con il Galaxy S25 Ultra. Questa S Pen, disponibile anche su Amazon UK al prezzo promozionale di 25 sterline (49 sterline a prezzo pieno), manterrebbe le funzionalità di controllo remoto e, presumibilmente, anche le gesture. Purtroppo su Amazon Italia sembra esserci solamente la S Pen classica senza Bluetooth.

Questa scoperta ha acceso ulteriormente le polemiche e il malcontento tra gli utenti, già delusi da un lancio ritenuto poco entusiasmante. La decisione di Samsung di vendere separatamente una S Pen con Bluetooth appare infatti contraddittoria rispetto alle motivazioni addotte per la sua rimozione dallo smartphone. L'azienda aveva infatti dichiarato che l'eliminazione del Bluetooth avrebbe permesso di ridurre i costi di produzione, ma il prezzo del Galaxy S25 Ultra non ha subito alcuna diminuzione.

Il fatto che ora Samsung venda separatamente una S Pen con Bluetooth a un prezzo non trascurabile ha scatenato le proteste degli utenti, che si sentono traditi da una strategia commerciale percepita come opportunistica e poco trasparente. La situazione è destinata a non placare gli animi, soprattutto considerando che già prima di questo episodio, il lancio della serie S25 era stato accolto con freddezza.

Questa controversia alimenta inoltre le teorie secondo cui Samsung abbia volutamente rimosso il Bluetooth dalla S Pen integrata per incentivare l'acquisto di altri accessori, come il Galaxy Watch e il Galaxy Ring, che offrono funzionalità di controllo remoto simili. Si tratta di una mossa che, se confermata, andrebbe a ledere ulteriormente la fiducia dei consumatori nei confronti del brand.

Al momento, non è ancora completamente da escludere la possibilità che le informazioni presenti sul blog di Samsung e su Amazon siano solo dei dati provvisori non ancora aggiornati. Tuttavia, la probabilità che si tratti di un errore appare remota.

È auspicabile che Samsung intervenga al più presto per chiarire la situazione e fornire spiegazioni dettagliate sulla questione.