Samsung aggiorna a sorpresa due smartphone di 5 anni fa

Sorpresa per i possessori di Samsung Galaxy S8 (e del suo fratello più grande S8+): in alcuni Paesi, il produttore sudcoreano ha rilasciato un aggiornamento relativo alla sicurezza che nessuno si aspettava. Il ciclo di supporto di S8 ed S8+ è terminato già da tempo; ciononostante, Samsung ha deciso di rilasciare una nuova patch di sicurezza in via (quasi) del tutto eccezionale.

In realtà, l’azienda non è nuova a sorprese di questo tipo: già quest’estate Samsung aveva rilasciato una patch di sicurezza per gli smartphone di 5 anni fa, e ora – a cinque mesi di distanza più o meno esatti – la storia sembra ripetersi. Per la gioia di tutti i possessori di smartphone “anzianotti”.

Ma veniamo ora alle principali novità di questo aggiornamento destinato a Samsung Galaxy S8 ed S8+. Come detto, si tratta di un aggiornamento di sicurezza (versione del firmware G95xFXXUCDUK1) che include anche la correzione di alcuni bug. Samsung Galaxy S8 ed S8+ riceveranno dunque le patch di novembre 2021 e verrà anche migliorata la stabilità.

Stando a quanto riportato da SamMobile, questo aggiornamento è già disponibile per alcuni utenti in Europa, con più regioni che seguiranno nei prossimi giorni. Se anche tu sei in possesso di un Samsung Galaxy S8 o S8+, aspettati dunque l’arrivo dell’aggiornamento entro un paio di giorni.

Ovviamente si tratta di informazioni indicative: l’attesa, in alcuni casi, potrebbe protrarsi ancora un po’. Puoi controllare manualmente la disponibilità degli aggiornamenti recandoti nelle Impostazioni del dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa (se viene visualizzato qualcosa).

La serie Galaxy S8 fu lanciata da Samsung a inizio 2017, dunque quasi 5 anni fa. La versione di Android, all’epoca, era la 7.0 Nougat. In seguito, Galaxy S8 ed S8+ hanno ricevuto Android 8 e Android 9. Il supporto per gli aggiornamenti del sistema operativo è terminato ufficialmente nel 2019.