Samsung aggiorna a sorpresa tre vecchi Galaxy

Una notizia sorprendente ha accolto il risveglio odierno di alcuni possessori di Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+. Nonostante la fine del supporto software per questi smartphone, gli utenti di Telcel, un importante operatore messicano, stanno ricevendo un inaspettato aggiornamento di sicurezza.

Come molti di voi sapranno, i Galaxy S10 sono stati rilasciati nel 2019, erano i migliori smartphone Samsung dell'anno. Hanno beneficiato di tre importanti aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Dopo questa scadenza, i dispositivi non avrebbero dovuto più ricevere ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, Telcel e Samsung sembrano aver fatto un'eccezione.

Questo nuovo aggiornamento porta con sé la patch di sicurezza di settembre 2023, dimostrando l'attenzione di Samsung alla protezione dei dati dei suoi utenti. La versione del firmware termina con HWI1.

Al momento, non è chiaro se questo aggiornamento arriverà anche in altri mercati o con altri operatori. Potrebbe trattarsi di un'eccezione per i dispositivi Galaxy S10 in Messico, dato che l'ultimo aggiornamento per questi smartphone risale a marzo di quest'anno, quando erano ancora coperti dalla politica di aggiornamenti di sicurezza.

È importante sottolineare che questo non dovrebbe essere interpretato come un segnale che Samsung sta estendendo il supporto per gli aggiornamenti di sicurezza per i suoi dispositivi più vecchi. Anche se l'azienda dovesse revisionare la sua politica in futuro, è improbabile che dispositivi come il Galaxy S10 ne beneficino.

Gli utenti che possiedono un Galaxy S10e, S10 o S10+ possono verificare la disponibilità dell'aggiornamento direttamente dalle impostazioni dello smartphone, alla voce "Aggiornamento software" delle Impostazioni. Molto probabilmente, presto sarà possibile scaricare il pacchetto ufficiale del firmware per l'installazione manuale dell'aggiornamento.

Nel caso doveste ricevere l'aggiornamento su un dispositivo della famiglia Galaxy S10 italiano, non mancate di farcelo sapere con un commento sotto a questo articolo, indicando anche quali novità avete riscontrato.