Samsung ha appena annunciato che la collaborazione con il Comune di Milano continua: i cittadini potranno ora contattare la società per ottenere delle utili informazioni in merito ai servizi digitali avviati dal Comune. Già durante il periodo di isolamento, alcuni esperti Samsung hanno aiutato gli over 65 a mettersi in contatto con i propri cari grazie all’ausilio di dispositivi e software.

Fino al 16 giugno, i milanesi potranno contattare uno degli oltre 130 “digital angels” – come li definisce la stessa società – chiamando il numero 020202. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 20:00. I cittadini potranno ottenere delle informazioni che consentiranno loro di sfruttare al meglio i servizi digitali lanciati recentemente dal Comune di Milano.

Gli interessati potranno ad esempio scoprire come accedere al portale del Comune di Milano e consultare il proprio fascicolo digitale del cittadino. Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources & General Affairs di Samsung Electronics Italia, ha dichiarato:

Offrire il nostro supporto Comune di Milano in questo importante iniziativa di educazione digitale per i cittadini è motivo di orgoglio per la nostra azienda e tutti i dipendenti. Dopo aver fornito suggerimenti ai cittadini over 65 su come mettersi in contatto con i propri familiari attraverso la tecnologia, i nostri digital angel ora possono aiutare concretamente tutti i milanesi a tenersi informati e accedere online, in maniera semplice e veloce, a diverse tipologie di servizi messi a disposizione dal Comune.

Roberta Cocco, l’Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici, ha invece commentato l’iniziativa di Samsung nel seguente modo:

Dopo il buon riscontro della prima collaborazione con Samsung proseguiamo insieme questo percorso di educazione digitale in un momento in cui conoscere e saper usare le tecnologie è fondamentale per la gestione della vita quotidiana, lavorativa e familiare. Grazie ai digital angels potremo raggiungere moltissimi cittadini e portare nelle loro case tutti i servizi online del Comune di Milano. È importante continuare lo sviluppo di nuovi servizi digitali ma è altrettanto importante che tutti i milanesi possano utilizzarli correttamente. Il digitale dev’essere sempre inclusivo.

Per chiedere la consulenza da parte degli esperti, dopo aver chiamato il numero 020202 (durante gli orari e i giorni indicati), bisognerà premere il tasto “9” e poi il tasto “5”.