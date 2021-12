Samsung dice addio alla plastica: i Galaxy S22 saranno tutti in vetro

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 avranno tutti e tre un retro in vetro. Ad affermarlo è il noto leaker Ice universe, che su Twitter parla di “risposta definitiva” sul materiale della cover dei tre attesissimi flagship di casa Samsung.

Ebbene, il materiale in questione non sarà la plastica; e nemmeno il “glasstic”, una speciale plastica molto simile al vetro più vantaggiosa in termini di resistenza agli urti e soprattutto di costi. Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra saranno tutti e tre costruiti in vetro, un materiale sì più “fragile”, ma di sicuro più pregiato.

Rispetto al vero vetro, il glasstic non era molto differente, se non altro dal punto di vista estetico. Inoltre, il glasstic avrebbe garantito una migliore durabilità soprattutto a fronte di urti e cadute.

There is a definite answer about the rear cover material of Galaxy S22 series:

S22, S22 +, S22 ultra are all made of glass! — Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2021

A dire il vero, i fan di Samsung si aspettavano senza alcun dubbio una serie S22 composta interamente da smartphone in vetro (o almeno, ci speravano). Una prima conferma in questo senso è arrivata dal leaker Ice universe, che peraltro ha dei precedenti abbastanza rassicuranti, avendo spesso azzeccato pronostico. Quel che è certo è che almeno due dispositivi su tre presenteranno un retro in vetro, come abbiamo visto quest’anno per la serie S21. In quel caso, l’unico device a essere costruito in glasstic era l’S21 “base”, appunto il meno costoso dei tre.

Molte persone si sono lamentate della scelta di Samsung di ridurre la qualità dei materiali impiegati nella costruzione dei suoi smartphone di punta. In realtà, plastica e vetro hanno ciascuno i suoi vantaggi, e la plastica è sicuramente più indicata per gli utenti un po’ più sbadati che vogliono evitare di ridurre il proprio telefono a una ragnatela.