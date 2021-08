Samsung e Google si lasciano sfuggire Galaxy S21 FE

La gamma di smartphone Samsung Galaxy appartenenti alla serie FE (Fan Edition) è stata sin da subito apprezzata moltissimo dagli utenti per via dell’elevato rapporto qualità/prezzo che è stata in grado di offrire.

Dopo il lancio dell’ultima generazione di smartphone foldable, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, ora l’azienda coreana si sta preparando a portare sul mercato Samsung Galaxy S21 FE, smartphone di cui abbiamo sentito molto parlare negli ultimi tempi.

Le voci riguardo l’esistenza e l’imminente presentazione di Samsung Galaxy S21 FE sono state ovviamente fino a questo momento non ufficiali. Il marchio di telefonia mobile capitanato da Roh Tae-moon non ha ancora mai parlato direttamente del fantomatico smartphone e tantomeno c’è stato un annuncio al grande pubblico.

Il memo non dev’essere giunto però alle orecchie della divisione francese di Samsung, la quale ha pubblicato inavvertitamente sul proprio sito ufficiale un riferimento proprio a Galaxy S21 FE, di fatto confermandone l’esistenza.

Avvistato in origine dai colleghi di Sammobile, il Samsung Galaxy S21 FE è stato menzionato sulla pagina web di Samsung Francia che pubblicizza l’offerta gratuita di YouTube Premium, insieme agli altri smartphone della serie S21 di Samsung. Secondo la pagina, il Galaxy S21 FE verrà venduto con incluso un abbonamento di 4 mesi a YouTube Premium.

Non è tutto però, Samsung Galaxy S21 FE è apparso anche sulla Google Play Console dedicata agli sviluppatori di applicazioni Android che pubblicano sul Play Store, a scoprirlo è stato il sito MyFixGuide.

La voce nel database conferma che a bordo dello smartphone ci sarebbe uno Snapdragon 888. La massima velocità di clock elencata è di 2,8GHz, il che significa che ci possiamo aspettare che le prestazioni corrispondano a quelle del normale Galaxy S21. Probabilmente in Europa S21 FE utilizzerà un chip Exynos 2100.

È interessante notare che Google Play Console elenca il Galaxy S21 FE con 6GB di RAM. Questa è la più piccola dimensione iniziale di RAM su uno smartphone Samsung dotato di Snapdragon 888. L’S21 FE potrebbe anche essere disponibile in una variante da 8GB di RAM, ma diminuire la quantità di RAM di base potrebbe aiutare Samsung ad offrire il prodotto a prezzi più accessibili.

Per il resto dello smartphone conosciamo ormai praticamente tutto. Avrà un display Super AMOLED Infinity-O con risoluzione FullHD+ e supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sarà alimentato da una batteria da 4500mAh, supporterà la ricarica rapida da 25W e la ricarica wireless Qi.

Samsung Galaxy S21 FE avrà una configurazione a tripla fotocamera da 12MP+12MP+8MP.