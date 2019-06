Samsung Galaxy A90, il primo smartphone 5G di fascia media?

Il Galaxy A90 ritorna a far parlare di sé. Secondo alcune fonti, Samsung sta testando in Corea del Sud un nuovo dispositivo con codice SM-A90X la cui particolarità sarebbe il supporto alla connettività 5G. Se così fosse, sarebbe il primo smartphone di fascia media a potersi connettere al nuovo standard di rete. Sono emersi, inoltre, dettagli relativi alla fotocamera e alcuni rumor hanno messo in dubbio che possa chiamarsi davvero Galaxy A90.

Secondo OnLeaks, infatti, non ci sarebbe nessun Galaxy A90 in cantiere. Il noto leaker ha affermato su Twitter che lo smartphone in questione sarà il primo di una nuova serie che verrà lanciata da Samsung, Galaxy R, che si comporrà di due modelli di cui uno – appunto – con supporto 5G e l’altro con una “caratteristica della fotocamera unica”.

So. What many are calling #GalaxyA90 (SM-A90X) will very likely be launched as the new #GalaxyR series.

– Two models already in the pipeline.

– Both have huge display and triple camera.

– At least one of them comes with 5G support and the other with a very unique camera feature. pic.twitter.com/oJMnzJSYG1

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 21, 2019