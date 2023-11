Quali Samsung Galaxy riceveranno Android 14?

Il vostro smartphone Samsung Galaxy riceverà Android 14 e la One UI 6.0? Secondo le promesse di aggiornamento fatte dall'azienda sudcoreana nel corso degli ultimi anni possiamo stilare una lista dei modelli che verranno molto probabilmente aggiornati.

Il brand sudcoreano ha recentemente aggiornato la sua policy relativa agli aggiornamenti, estendendola a ben quattro anni di release Android e cinque anni di patch di sicurezza per i suoi device di fascia medio-alta, mentre tutti gli altri avranno comunque diritto a tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch. È proprio grazie a questi annunci possiamo dunque stilare un elenco di dispositivi Samsung che saranno aggiornati. Ricordiamo sempre che, tra i prodotti nominati, sono compresi dispositivi che non hanno mai raggiunto il mercato italiano.

Quali smartphone Samsung Galaxy riceveranno Android 14?

Samsung Galaxy S che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy Z che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy A che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy M che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy F che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy XCover che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Samsung Galaxy Tab che riceveranno Android 14

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Note che riceveranno Android 14

Purtroppo nessun Samsung Galaxy Note verrà aggiornato ufficialmente ad Android 14, la serie è stata sostituita negli ultimi anni dai modelli Galaxy S Ultra e Galaxy Z Fold.

Quando verrà rilasciato l’aggiornamento Android 14 per i Samsung Galaxy?

L'aggiornamento è già stato rilasciato ufficialmente per la famiglia Samsung Galaxy S23 anche in Italia, dopo un lungo processo che ha richiesto ben nove diverse Beta pubbliche. Altri modelli, come gli smartphone della serie Galaxy S22 e Galaxy Z Fold/Flip, sono al momento in attesa di ricevere l'aggiornamento ufficiale da parte di Samsung, con alcuni fortunati utenti che stanno già provando in anteprima il software.

Gli altri prodotti nell'elenco dovrebbero arrivare a seguire, con un rilascio completo che molto probabilmente avverrà per tutti prima della fine della prima metà del 2024.

Continueremo a seguire le dichiarazioni dell'azienda e aggiorneremo regolarmente questo articolo di conseguenza.