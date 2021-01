Samsung Galaxy Buds Pro, ecco i nuovi auricolari TWS che sfidano in funzionalità le AirPods Pro

Samsung ha annunciato una nuova versione dei suoi amatissimi auricolari TWS durante l’evento Unpacked che si è tenuto in concomitanza al CES 2021. I Galaxy Buds Pro si presentano come la migliore soluzione mai creata da Samsung in questo momento con funzionalità ANC avanzate e un sacco di funzioni smart.

All’evento Unpacked 2021, in cui l’azienda ha annunciato anche la nuova gamma di smartphone Galaxy S21, Samsung ha presentato al mondo gli auricolari true wireless stereo, i Galaxy Buds Pro. Gli auricolari di nuova generazione puntano ad offrire agli utenti un’esperienza multimediale avanzata, una più alta qualità del suono anche in chiamata e funzioni di connettività migliorata con i dispositivi dell’universo Galaxy.

“Il mercato degli auricolari wireless è in rapida espansione, cercando di rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori, alla ricerca di una tecnologia che possa aiutarli ad adattarsi a nuovi stili di vita e routine”, ha commentato TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics. “Con Galaxy Buds Pro intendiamo offrire agli utenti un’esperienza audio unica nel suo genere, capace di rendere epiche anche le attività quotidiane”.

Samsung ha lavorato molto sul design dei suoi nuovi auricolari. La forma dei Galaxy Buds Pro migliora il comfort per l’utente riducendo l’area di contatto con l’orecchio e quindi la sensazione di chiusura. Allo stesso tempo, il design in-ear garantisce un’isolamento migliore e permette all’ANC di funzionare a dovere anche nelle aree più rumorose. Le nuove linee rendono questi auricolari TWS estremamente eleganti, inoltre risultano meno sporgenti e più naturali quando inserite nell’orecchio.

Realizzate al 20% con materiali post-consumo (PCM) per ridurre gli sprechi, i Galaxy Buds Pro sono pensati per sopportare anche le sessioni di allenamento più faticose grazie alla certificazione IPX7, la più alta mai ottenuta da un prodotto della famiglia Galaxy Buds.

“Grazie a SmartThings Find non sarà più necessario preoccuparsi di perdere un auricolare: è infatti possibile localizzare facilmente entrambi gli auricolari, anche quando sono stati smarriti in un luogo distante o sono fuori dalla portata del Bluetooth” afferma l’azienda coreana.

Per quanto riguardala parte audio, Samsung ha dotato i nuovi Galaxy Buds Pro di un doppio driver, un tweeter da 6,5mm e un woofer da 11mm, per una ricchezza ed una qualità del suono di livello superiore. Per ridurre le interferenze ed i rumori di fondo anche durante le sempre più cruciali chiamate, le quali ad oggi rappresentano un’aspetto fondamentale della vita lavorativa degli utenti in smart working, l’azienda ha sviluppato un sistema con tre microfoni.

“I Galaxy Buds Pro separano la voce dai suoni indesiderati grazie a tre microfoni e all’accelerometro (Voice Pickup Unit, VPU), assicurando che l’utente possa farsi sentire nel miglior modo possibile. Uno dei microfoni esterni è inoltre dotato di un elevato rapporto segnale/rumore (SNR), che elimina ulteriormente i rumori di fondo“.

La tecnologia Wind Shield implementata nei Galaxy Buds Pro, inoltre, riduce l’area di contatto con il vento e include una camera con rete appositamente progettata per filtrarne l’interferenza.

Samsung Galaxy Buds Pro: specifiche tecniche

Colori Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver Dimensioni e peso Auricolari: 19,5 x 20,5 x 20,8 mm, 6,3g

Custodia di ricarica: 50 x 50,2 x 27,8 mm, 44,9g Altoparlante A due vie (11mm woofer + 6,5mm tweeter) Microfoni 3 microfoni (2 esterni + 1 interno) + Voice Pickup Unit + Wind Shield ANC e Ambient Sound ANC: riduzione fino al 99% del rumore di fondo esterno, regolabile su 2 livelli

Suono ambientale: amplificazione fino a +20dB, 4 livelli regolabili

Rilevamento vocale Capacità della batteria Auricolari: 61mAh

Custodia di ricarica: 472mAh Tempo di riproduzione 5 ore / Totale 18 ore (ANC e Bixby voice wake-up attivi)

8 ore / Totale 28 ore (ANC e Bixby voice wake-up disattivati) Tempo in chiamata 4 ore / Totale 14,5 ore (ANC attivo)

5 ore / Totale 17,5 ore (ANC disattivato) Ricarica 1 ora di riproduzione in 5 minuti di ricarica rapida

Ricarica wireless certificata Qi Connettività Bluetooth 5.0

Codec: Scalabile (proprietaria Samsung), AAC, SBC Sensori Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Hall, Touch, Voice Pickup Unit (VPU) Compatibilità Android 7.0 o successivo, RAM 1,5GB o superiore Resistenza all’acqua IPX7

Ovviamente non poteva mancare un avanzato sistema di riduzione del rumore ambientale anche per l’isolamento dal mondo esterno. L’ANC dei Galaxy Buds Pro è in grado di ridurre i rumori di fondo fino al 99% ed è regolabile sul livello desiderato dall’utente. Inoltre può essere “invertito” per amplificare i rumori ambientali fino a 20dB per chi vuole utilizzare le cuffie per l’ascolto di musica ma ha bisogno di rimanere attento a ciò che lo circonda.

“ANC e Suono Ambientale collaborano automaticamente, adattandosi ai suoni circostanti, così da ottimizzare l’esperienza audio. I Galaxy Buds Pro riconoscono quando si sta parlando 3 , risultando così in grado di ottimizzare automaticamente la cancellazione dei suoni di sottofondo o la loro amplificazione. È inoltre possibile abbassare il volume della musica mentre si parla, anche quando si utilizza Suono Ambientale o ANC è spento“.

Le funzionalità smart dei nuovi auricolari Samsung non finiscono qui. Soprattutto in accoppiata al nuovo Samsung Galaxy S21, i Galaxy Buds Pro supportano un’esperienza di ascolto immersiva grazie alle tecnologie 360 Audio e Dolby Head Tracking oltre a supportare il collegamento a più dispositivi.

Samsung ha fatto un esempio, raccontando di un utente intento alla visione di un video sul proprio tablet Galaxy Tab S7: in caso di ricezione di una telefonata sul proprio smartphone Galaxy, le cuffie saranno in grado di mettere in pausa la riproduzione e collegarsi immediatamente al telefono, per poi ricollegarsi automaticamente al tablet alla fine della telefonata senza nessun intervento manuale da parte di chi le indossa.

Per quanto riguarda la durata della batteria, Samsung promette fino ad 8 ore di riproduzione con una singola ricarica e ulteriori 20 ore di autonomia grazie al case di trasporto. Utilizzando in maniera attiva l’ANC, è comunque possibile raggiungere fino a 5 ore di ascolto più altre 13 ore utilizzando il case per la ricarica. La ricarica rapida garantisce di recuperare un’ora di riproduzione in soli 5 minuti.

I Samsung Galaxy Buds Pro sono disponibili a partire da domani, 15 gennaio, nelle colorazioni Phantom Black, Phantom Silver nella nuova tinta Phantom Violet al prezzo di 229 euro. Acquistando Samsung Galaxy Buds Pro dal 14 al 28 gennaio e registrandosi su Samsung Members sarà possibile ricevere in omaggio il caricatore da scrivania Wireless Charger Duo dal valore di 69,90 euro.