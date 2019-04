Samsung Galaxy Fold, ci siamo: via alla produzione dei pannelli OLED flessibili

Samsung Display ha dato il via alla produzione di massa dei pannelli flessibili integrati in Galaxy Fold. Lo smartphone pieghevole arriverà sul mercato il 26 Aprile.

Mancano pochi giorni all’arrivo sul mercato di Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole presentato lo scorso febbraio da Samsung. Nonostante sia un prodotto di nicchia, la casa sudcoreana prevede la vendita di almeno un milione di unità. Per questo, Samsung Display ha iniziato la produzione di massa dei pannelli OLED flessibili integrati in Galaxy Fold.

Cogliamo l’occasione per ricordare le caratteristiche tecniche del dispositivo. Galaxy Fold dispone di un display Infinity Flex da 7,3 pollici in grado di flettersi grazie all’utilizzo dei polimeri plastici. Questo nuovo materiale, che sostituisce il vetro, gli consente non solo di essere flessibile ma anche di essere resistente. Di contro, però, è più soggetto a graffi e deformazioni come vi abbiamo raccontato in questo articolo.

A tal proposito, Samsung sta già lavorando per risolvere il problema e potrebbe optare per un programma di sostituzione gratuita del display qualora dovessero sorgere problemi. Pare, infatti, che dopo più di 10 mila piegature appaia una deformazione. Proprio per questo, Samsung potrebbe decidere di produrre più display per far fronte a una possibile maggiore richiesta da parte dei clienti.

Sulla parte esterna del device, invece, è presente un secondo pannello classico Super AMOLED da 4,6 pollici. A muovere tutto c’è lo Snapdragon 855 di Qualcomm con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. A completare la scheda tecnica c’è la tripla fotocamera posteriore, doppia fotocamera interna, il singolo sensore sulla cover e una batteria da 4380 mAh. Galaxy Fold sarà commercializzato negli Stati Uniti a partire dal 26 Aprile, giorno in cui partiranno i preordini in Europa (Italia compresa) dove sarà in vendita dal 3 Maggio.