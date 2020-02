Samsung Galaxy Home Mini: lo speaker smart potrebbe arrivare presto

Samsung Galaxy Home Mini è sempre più vicino: stando ad alcune indiscrezioni, lo speaker smart arriverà dopo il prossimo Samsung Unpacked, fissato per il prossimo 11 febbraio. In realtà si tratta del secondo progetto di questa tipologia per il brand coreano, anche se il primo prodotto non è mai arrivato ufficialmente nel mercato.

Come spesso accade, anche in questo caso la società coreana sembrerebbe volersi distinguere dai principali concorrenti, proponendo la tecnologia infrarossi. Essa permetterà agli utenti di controllare anche i dispositivi obsoleti, e non solo quelli collegati alla rete Wi-Fi.

Per quanto riguarda le funzioni, sembrerebbe che Galaxy Home Mini potrebbe conquistare molti consumatori. Si parla di altoparlanti di alta qualità firmati da AKG Acoustics (gruppo austriaco specializzato nella produzione di microfoni e auricolari), la compatibilità con Bixby e l’integrazione con la Smart Home. Ancora incerta è invece la presenza degli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant. La loro assenza potrebbe rappresentare un grande svantaggio per il prodotto.

Con un costo di 99.000 KRW (che equivalgono a circa 75 euro), Samsung Galaxy Home Mini dovrebbe arrivare in Corea del Sud a partire dal 12 febbraio 2020. Non sappiamo se la società abbia intenzione di esportare questo speaker anche fuori dai confini del paese asiatico.