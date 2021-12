Samsung Galaxy: non solo smartphone ma ecosistema di prodotti in perfetta armonia

Samsung è da sempre impegnata nell’offrire ai propri clienti il miglior ecosistema di dispositivi smart. Si spazia da lavatrici a frigoriferi, passando per smart TV e laptop/Chromebook, tutti integrati nella galassia SmartThings.

Quello di cui vogliamo parlarvi oggi, però, è l’universo di prodotti orientati alla mobilità Samsung Galaxy, il quale comprende smartphone, tablet, smartwatch e anche auricolari wireless.

Samsung Galaxy, infatti, da anni non è più un marchio legato solamente agli smartphone Android, su cui comunque il produttore coreano continua a puntare moltissimo, ma si è allargato a diversi dispositivi atti a migliorare ogni aspetto della quotidianità.

Gli smartphone Samsung della famiglia Galaxy S21 sono i compagni ideali per la vita di ogni giorno e i tre modelli si differenziano tra loro in modo da offrire ad ogni tipologia di utente il prodotto più adatto.

Samsung Galaxy S21 è il top di gamma compatto che però non rinuncia ad un sistema di fotocamere avanzato in grado di registrare video in 8K e ad un display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Vi piacciono gli schermi più generosi? Samsung Galaxy S21+ è allora il modello che fa al caso vostro, con una batteria più grande in grado di accompagnarvi per tutta la giornata utilizzando le veloci reti 5G. Cercate solo il meglio e la fotografia è l’aspetto per voi più importante? Samsung Galaxy S21 Ultra, con la sua lente periscopica e lo Space Zoom in grado di raggiungere l’ingrandimento di 100x, non potrà mancare al vostro fianco!

Se preferite uno smartphone che sia una vera e propria icona di stile, Samsung ha pensato per voi l’inconfondibile foldable Galaxy Flip3, disponibile in diverse colorazioni, personalizzabile a vostro piacimento nella versione Bespoke Edition.

Realizzato in Armor aluminum e Gorilla Glass Victus all’esterno e dotato di uno strato protettivo di vetro ultrasottile (UTG) all’interno, Flip3 condivide la certificazione IP68 con il fratello maggiore Galaxy Fold3.

Quest’ultimo è il vero e proprio dispositivo tuttofare adatto agli utenti più esigenti. Da chiuso è un classico smartphone dall’aspetto allungato, facile da utilizzare e trasportare. Da aperto dispone di un grande display da 7,6″ che vi permetterà di avere lo spazio di lavoro di un vero e proprio tablet, su cui è possibile usare diverse applicazioni contemporaneamente, leggere i vostri ebook e navigare il web.

Galaxy Fold3 è lo smartphone dedicato a chi vuole essere sempre produttivo, ovunque si trovi ed in qualunque momento della giornata. Il supporto alla S Pen, la possibilità di collegarsi a PC, laptop e schermi in modalità DeX (sia con cavo che wireless) e l’integrazione con i Chromebook del marchio coreano lo rendono una vera e propria workstation a tutto tondo.

Al polso di chi possiede uno smartphone Samsung non può mancare uno dei nuovissimi smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic, disponibili nei modelli da 40 e 44 millimetri il primo e da 42 e 46 millimetri il secondo. Gli orologi intelligenti Samsung dispongono del nuovo sistema operativo Wear OS 3.0 comprensivo di Google Play Store e della personalizzazione One UI Watch per ottenere il meglio dall’ecosistema Galaxy.

È possibile controllare le notifiche, tracciare la vostra attività fisica ed il sonno, perfino controllare la riproduzione dei contenuti multimediali e gestire i vostri auricolari Galaxy Buds2 direttamente dal polso.

Parlando dei nuovi auricolari TWS di Samsung, i Galaxy Buds2 si integrano alla perfezione nell’universo di prodotti del brand. Basterà aprire il coperchio della custodia per accoppiarli in modo rapido e veloce con lo smartphone. Se possedete un altro prodotto del brand come uno smartwatch o un laptop, essi si connetteranno al dispositivo che state attivamente utilizzando, senza doverli ogni volta collegare manualmente, passando da uno all’altro automaticamente e senza sforzo.

Ad unire tutti questi prodotti ci pensano i servizi offerti da Samsung come l’assistente digitale Bixby, il quale sarà sempre pronto a rispondere alle vostre domande e ad aiutarvi a portare a termine le vostre richieste indipendentemente dal dispositivo smart da cui vengono effettuate, e il controllo domotico con Smart Things.

Trova dispositivo è infine un comodo sistema di tracciamento dei vostri gadget e dei Samsung SmartTag+, il quale vi permetterà di ritrovarli in caso di smarrimento accedendo al sito web dedicato. Tutto questo semplicemente utilizzando un account Samsung, il quale vi dà diritto ad accedere alla community Samsung Members tramite la quale sarà possibile ottenere anche sconti e offerte esclusive!