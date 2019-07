Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy S10: quali differenze?

Samsung ha presentato il suo Galaxy S10 a febbraio e si prepara a svelare il top di gamma Galaxy Note 10 tra poche settimane. Stiamo parlando di due dispositivi di fascia alta, ma cosa offrirà di più il futuro smartphone? Una prima risposta ci viene dato dal ben informato Ice Universe che – sulla base delle tante indiscrezioni trapelate – ha fornito un primo confronto di schede tecniche.

Galaxy Note 10 integrerà un display con una diagonale più ampia e un rapporto screen-to-body più alto. Se Galaxy S10 presenta un pannello da 6,1 pollici, infatti, si vocifera che Note 10 abbia uno schermo da 6,28 pollici. Sulla parte frontale dovrebbe esserci anche un ulteriore cambiamento. Il foro potrebbe essere posizionato al centro dello schermo.

Note10 series compared to the S10 series:

Appearance upgrade, larger screen, larger screen ratio

Added 5G support

UFS2.1→UFS3.0

15w→25w (45w)

Sepn adds a new somatosensory operation

Camera update ≈0

Performance update ≈0

— Ice universe (@UniverseIce) July 18, 2019