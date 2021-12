Quali sono i migliori regali di Natale Samsung Galaxy?

Il Natale 2021 è ormai alle porte e i regali tech sono più gettonati che mai: che si tratti di un nuovo smartphone per foto e video senza precedenti, un foldable per entrare nella prossima generazione della telefonia o un tablet da utilizzare in famiglia, l’ecosistema Samsung Galaxy offre una vasta gamma di dispositivi perfetti per essere impacchettati e messi sotto l’albero durante le feste.

Non potrete di certo sbagliare rivolgendovi al produttore sudcoreano, conosciuto ormai da decenni per l’affidabilità e la qualità dei propri prodotti, dai flagship alle soluzioni meno costose. L’ecosistema Samsung aggiunge, infatti, alla comodità di Android e dei servizi Google una serie di applicazioni e funzionalità proprietarie capaci di stabilire una vera e propria continuità tra i device.

Samsung Galaxy: le idee regalo per Natale

La gamma di prodotti Samsung Galaxy comprende non solo smartphone, tablet e smart device, ma anche una serie di accessori pensati per soddisfare qualsiasi desiderio. Per farvi orientare meglio all’interno dello store Samsung abbiamo raccolto le migliori idee regalo per il Natale 2021 in base alle più diverse esigenze:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Il foldable a conchiglia della gamma Samsung Galaxy è perfetto per chi si vuole distinguere: merito del suo form factor compatto e squadrato proposto in ben sette colori, che lo rende uno smartphone innovativo anche dal punto di vista dello stile. Oltre allo schermo pieghevole Infinity Flex da 6,7 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2x potrete contare su un pratico schermo esterno da 1,9 pollici, così da avere accesso diretto alle notifiche più urgenti.

Con Samsung Galaxy Z Flip3 potrete, inoltre, scattare foto e selfie come mai prima: il foldable si trasforma in tripode grazie alla modalità Flex e il display anteriore vi permetterà di avere un’anteprima delle vostre pose ancora prima di azionare l’otturatore.

Samsung Galaxy Tab A7

Versatile e perfetto per l’utilizzo in famiglia, il tablet Samsung Galaxy Tab A7 è pensato per accompagnarvi in tutte le vostre attività preferite, sia in mobilità che sul vostro divano di casa. Questo tablet si contraddistingue per il design elegante e sofisticato, proposto a un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Godetevi i vostri film preferiti sul suo ampio schermo da 10,4 pollici mediante i quattro speaker con audio Dolby Atmos, ricongiungetevi in videochiamata con i vostri cari per mezzo della fotocamera anteriore da 5MP o fate passare qualche ora di gioco ai bambini con la modalità Samsung Kids: il Galaxy Tab A7 vi permette tutto questo e molto di più.

Samsung Galaxy Z Fold3

Il futuro della tecnologia mobile è già qui con Samsung Galaxy Z Fold3, lo smartphone pieghevole perfetto per chi necessita di un vero e proprio ufficio portatile. Il dispositivo più ambizioso dell’intera gamma Samsung non lascia spazio a compromessi: c’è anche il supporto alla S Pen, per note e disegni più precisi che mai.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 è progettato per sfidare ogni limite in qualunque formato si scelga di usarlo, grazie al suo display interno da ben 7,6 pollici a cui si aggiunge uno schermo esterno da 6,2 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e refresh rate da 120Hz.

Samsung Galaxy S21

L’ultimo flagship Samsung è un dispositivo bilanciato e versatile, perfetto sia per la produttività che per l’intrattenimento. Godetevi i vostri social network preferiti con un’esperienza d’uso più fluida che mai, merito del display con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, e fatevi incantare dal design con retro in solido policarbonato effetto vetro, proposto in ben quattro colori.

La connettività 5G integrata vi garantirà una velocità di caricamento e fruizione dei contenuti mai vista, mentre il sistema a tripla fotocamera, che comprende un sensore principale capace di zoom ottico 3x, vi permetterà di catturare e condividere tutti i momenti più importanti.

Samsung Galaxy Buds Live

Preparatevi a innamorarvi di questi auricolari true wireless dall’iconica forma a fagiolo: oltre al design ergonomico Open Type senza cuscinetti in-ear, proposto in ben cinque colori di tendenza, i Samsung Galaxy Buds Live offrono una qualità di ascolto senza precedenti.

Godete della vostra musica preferita senza distrazioni: infatti, la tecnologia di cancellazione attiva del rumore permette di eliminare le frequenze più fastidiose senza perdere il contatto con il mondo che vi circonda. La tecnologia audio AKG garantisce inoltre bassi potenti e audio cristallino.

Samsung Galaxy A52 5G

Volete far avvicinare i vostri cari all’ecosistema Samsung, regalare il primo smartphone ai vostri nipotini ormai adolescenti per Natale oppure semplicemente concedervi un nuovo telefono senza spendere cifre spropositate? Il Samsung Galaxy A52 5G, la star della fascia media del 2021, è il device che fa al caso vostro.

Con il Samsung Galaxy A52 5G avrete infatti accesso a tutte le feature Samsung più conosciute e amate attraverso il display da 6,5 pollici con refresh fino a 120Hz. La connettività 5G integrata e la memoria RAM da 6GB e l’ampia batteria da 4500mAh rendono il Galaxy A52 5G uno degli smartphone più equilibrati e versatili sul mercato.

Wireless Charger Trio

Non vi ricordate mai di caricare il vostro smartphone a fine giornata? Mediante il Wireless Charger Trio di Samsung non dovrete più preoccuparvi di questo tipo di inconvenienti. Pensata per caricare fino a tre dispositivi compatibili con la ricarica wireless al tempo stesso, questa base supporta la ricarica fino a 9W.

Ridate energia al vostro intero ecosistema Samsung grazie alla nicchia pensata appositamente per i Galaxy Watch: vi basterà appoggiarlo sulla base di ricarica a dopo qualche ora lo smartwatch sarà di nuovo pronto a essere il vostro fedele assistente da polso.

