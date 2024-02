Samsung Galaxy Ring, ecco tutto quello che può fare

Il tanto atteso Samsung Galaxy Ring è in arrivo e, finalmente, emergono ulteriori dettagli su ciò che offrirà una volta che sarà disponibile sugli scaffali dei negozi.

Attualmente nella fase prototipale, il Galaxy Ring entrerà in produzione di massa nel secondo trimestre, secondo quanto riportato da ET News, citando fonti a conoscenza dei piani aziendali. La fonte afferma che Samsung prevede di svelare il Galaxy Ring all'evento Unpacked di luglio, anche se l'azienda non ha ancora annunciato l'evento o la data precisa.

Il Galaxy Ring includerà una serie di funzionalità legate alla salute, tra cui elettrocardiogramma e "misurazione del flusso sanguigno", secondo la news. Gli utenti potranno anche utilizzare l'anello per controllare senza fili altri dispositivi e effettuare pagamenti.

Il Galaxy Ring è uno dei segreti peggio custoditi di Samsung. La stessa Samsung ha accennato di lavorare a un indossabile "da dito" al suo evento Samsung Unpacked del mese scorso, anche se non ha specificato cosa offrirà e quando sarà disponibile sugli scaffali.

Da mesi circolano voci sul Galaxy Ring, ma fino ad ora i dettagli sulle sue caratteristiche chiave sono stati scarsi. Tuttavia, alcuni rapporti indicano che il Galaxy Ring fungerà anche da fitness tracker. Potrebbe anche essere utilizzato per monitorare il sonno.

In modo interessante, voci precedenti avevano suggerito che il Galaxy Ring sarebbe stato disponibile in quattro taglie, limitandone potenzialmente la vestibilità per alcuni utenti. Tuttavia, le fonti di ET News affermano che il dispositivo verrà effettivamente commercializzato in otto taglie, ampliandone la disponibilità.

Ancora assente dalla discussione sul Galaxy Ring è il prezzo del dispositivo. Ma considerando che il dispositivo concorrerà con l'Oura Ring e il Circular Pro 1, c'è una buona probabilità che verrà venduto a prezzo simile, ovvero tra 200 e 400 euro.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul Galaxy Ring e sull'evento Unpacked in cui verrà presentato nei prossimi mesi, quando ci avvicineremo alla presentazione, dove ci si aspetta anche il lancio del Galaxy Z Fold6 e del Galaxy Z Flip6.