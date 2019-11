Samsung Galaxy S10 Lite, arrivano le prime conferme: ecco l’interessante scheda tecnica

FCC, ovvero la Commissione federale statunitense per le comunicazioni, ha appena diffuso le prime conferme ufficiali dedicata a Samsung Galaxy S10 Lite. Avevamo già parlato di questo smartphone in un precedente articolo, sottolineando come le specifiche tecniche avrebbero potuto far tremare anche molti top di gamma. Oggi abbiamo le prime conferme.

Sul database dell’ente che si occupa di telecomunicazioni negli Stati uniti d’America, il nuovo modello è riconoscibile dal codice SM-G770F. Le specifiche tecniche che accompagnano il nome dovrebbero essere praticamente ufficiali, trattandosi di una fonte autorevole.

Sotto il cofano troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 855, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il display avrà una diagonale di 6,7 pollici e una risoluzione FullHD+. Quest’ultima caratteristica rende il device molto simile a Galaxy S10.

La tripla camera posteriore può contare su tre sensori da 48 megapixel, 12 megapixel e 5 megapixel; la singola frontale, invece, su un sensore da 32 megapixel. La scheda tecnica si conclude con una batteria da 4.500 mAh, compatibile con la ricarica rapida fino a 45 W.

Insomma, un dispositivo con delle specifiche di tutto rispetto che non ci fanno capire con tanta semplicità quali saranno i piani di Samsung per la collocazione del dispositivo sul mercato. Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe infatti avere un prezzo più alto rispetto alle prime previsioni.