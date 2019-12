Samsung Galaxy S11 e Galaxy Fold 2: abbiamo una possibile data!

Samsung Galaxy S11 e il nuovo modello di Galaxy Fold potrebbero arrivare il prossimo 18 febbraio. Questa indiscrezione è stata diffusa da Ice Universe, uno dei leaker più conosciuti degli ultimi anni.

L’esperto ha infatti dichiarato, attraverso un tweet, che gli attesissimi Galaxy S11 e Galaxy Fold 2 potrebbero essere annunciati il 18 febbraio 2020, durante un evento fissato a San Francisco. Un Samsung Unpacked precedente al prossimo Mobile World Congress, che sarà inaugurato il 24 febbraio 2020, potrebbe senz’altro rubare l’attenzione dei consumatori di tutto il mondo.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020.

— Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019