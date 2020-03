Un’edizione speciale della serie Samsung Galaxy S20 sta per arrivare. I prodotti presenteranno tutte le specifiche tecniche dei top di gamma del brand coreano e alcune decorazioni dedicate ad Iron Man, direttamente dai fumetti Marvel.

Samsung realizza spesso delle edizioni speciali dei propri dispositivi. Basti pensare che alcuni mesi fa è stato presentato un Galaxy Note10+ (disponibile su Amazon) con degli elementi tratti dall’universo di Star Wars. Pochi giorni fa è invece stata l’ora della versione speciale di Galaxy S20 Plus dedicata alle Olimpiadi di Tokyo.

Gli appassionati dei fumetti Marvel e dei corrispettivi film potranno presto acquistare un modello speciale di Samsung Galaxy S20. Esso presenta delle decorazioni ispirate ad Iron Man. La confezione, costituita da cartone e di colore rosso, sarà “impreziosita” dal logo di Stark Industries, la compagnia guidata dall’eroe dei fumetti, e la firma di Tony Stark. Al suo interno sarà presente:

Una cover dedicata ad Iron Man;

dedicata ad Iron Man; Degli auricolari ;

; Un anello ispirato a quello indossato dal supereroe.

Il software del dispositivo Samsung sarà invece personalizzato con:

Un tema (con cui ottenere delle icone differenti rispetto a quelle della versione classica);

(con cui ottenere delle icone differenti rispetto a quelle della versione classica); Degli sfondi ;

; Alcune suonerie.

Non sappiamo ancora se questa versione del dispositivo arriverà anche in altre parti del mondo. In attesa di scoprirlo, sono stati diffusi i pezzi per il mercato asiatico.

Galaxy S20 5G con 12/128 GB : 6.999 CNY (920 euro);

con : 6.999 CNY (920 euro); Galaxy S20+ 5G con 12/128 GB : 7.999 CNY (1.050 euro);

con : 7.999 CNY (1.050 euro); Galaxy S20 Ultra 5G con 12/256 GB : 9.999 CNY (1.320 euro);

con : 9.999 CNY (1.320 euro); S20 Ultra 5G con 16/512 GB: 12.999 CNY (1.710 euro).