Samsung Galaxy S21 FE esce allo scoperto: ecco le prime foto dal vivo

Il “retro è in plastica”, ma “pesa poco”. Manca il jack per le cuffie, ha un display da 120Hz e la fotocamera è “eccezionale”. Questo l’identikit del nuovo Samsung Galaxy S21 FE, il top di gamma di casa Samsung che ha appena fatto capolino nelle prime foto reali su Twitter. Il leaker Abhishek Soni le ha condivise insieme a qualche piccola anticipazione riguardante le specifiche di questo dispositivo, dotato di una scocca in plastica su cui campeggiano tre obiettivi che assicureranno alla fotocamera prestazioni di livello “pro”.

Già nelle scorse settimane, Samsung Galaxy S21 FE era stato protagonista di una massiccia fuga di notizie relative soprattutto al design di questa versione “riveduta” di S21. Ora però è pressoché ufficiale: Samsung Galaxy S21 FE presenta una struttura leggera costruita in plastica (solo i bordi sono di metallo), una fotocamera con configurazione a tripla lente da 12MP (obiettivo principale) e una batteria da 4500 mAh. Il tutto alimentato da un chipset Snapdragon 888.

Al pari del suo predecessore, anche S21 FE potrebbe non includere uno slot per le schede microSD. E non solo quello: nelle foto in questione, infatti, il jack per le cuffie sembra essere assente.

Il display, probabilmente, sarà un AMOLED FHD+ da 120Hz con sensore di impronte digitali integrato.

Stando alle informazioni condivise dall’informatore Jon Prosser, Samsung annuncerà il nuovo Galaxy in occasione dell’evento Unpacked il 4 gennaio 2022. Il telefono sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti a partire dall’11 gennaio. La serie Galaxy S22, d’altra parte, arriverà a distanza di solo un mese (si parla già del prossimo 8 febbraio).