Samsung Galaxy S21 FE, video hands-on conferma il design della scocca

Per l’arrivo sul mercato di Samsung Galaxy S21 FE bisognerà attendere… ancora. In compenso, nella giornata di ieri, quelli di LetsGo Digital hanno pubblicato un video hands-on del Galaxy S21 FE con un calco del pannello posteriore realizzato da Concepts Creator, e dalle immagini si capisce che il nuovo Samsung rispecchierà appieno le prime ipotesi sul design.

Samsung Galaxy S21 FE si presenta come la versione economica di Samsung Galaxy S21. Per tenere basso il prezzo, però, occorrerà sacrificare qualcosa in più rispetto a quanto si è fatto con il suo predecessore (anche Samsung Galaxy S20 FE, ricordiamo, era stato presentato come la “cheap edition” di S20, ma alla fine il prezzo era lievitato ben oltre i 400 euro).

Il corpo del telefono visibile nel video è in realtà quello del Samsung Galaxy S10+, che presenta le stesse dimensioni dello schermo del Galaxy S21 FE (6,4 pollici). Il display, con una risoluzione pari a 1080p+ (FHD+), dovrebbe aggiornarsi 120 volte al secondo (120Hz il tasso di refresh). Sempre secondo LetsGo Digital, le varianti di colore previste sono cinque: grigio, bianco, viola chiaro, verde chiaro e forse anche blu.

Sotto alla scocca in plastica, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe nascondere uno Snapdragon 888 a 5 nm, anche se in Europa verrà diffusa una versione con chipset Exynos 2100. Due le opzioni di memoria, 6 GB e 8 GB di RAM abbinate rispettivamente a 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy S21 FE sarà dotato di uno scanner di impronte digitali in-display, supporto Dolby Atmos e una batteria da 4370 mAh (ricarica rapida da 25 W con caricabatterie non incluso). Il dispositivo dovrebbe vedere la luce nel gennaio 2022, circa un mese prima rispetto alla serie ammiraglia S22.