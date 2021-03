Samsung Galaxy S21 FE, render e presunte specifiche dello smartphone da aspettare

Dopo l’incredibile successo di Samsung Galaxy S20 FE, uno degli smartphone più venduti della casa coreana durante l’ultima parte del 2020, è logico aspettarsi che l’azienda riproponga una nuova versione del dispositivo anche quest’anno. Ecco un primo sguardo a quello che potrebbe essere Samsung Galaxy S21 FE, comprensivo di alcune specifiche tecniche!

Oltre ad aver pubblicato i primi render di quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy S21 FE, LetsGoDigital si è sbilanciata anche su alcune delle specifiche tecniche che probabilmente Samsung finirà per scegliere per il nuovo flagship dedicato ai fan.

Secondo la fonte, Samsung Galaxy S21 FE utilizzerà un display da 6,5 pollici, una via di mezzo tra Samsung Galaxy S21 e la sua variante Plus. La risoluzione del pannello AMOLED sarà FullHD+ (2400×1080 pixel) ed il refresh rate adattivo raggiungerà i 120Hz. Esattamente come il modello precedente il display sarà flat e non presenterà alcuna curvatura ai lati. LetsGoDigital si sbilancia nell’affermare che tale display non supporterà la riproduzione di contenuti HDR.

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto lo stesso chip Exynos 2100 che è installato negli ultimi top di gamma della casa, accompagnato da 6GB o 8GB di RAM e corredato di 128GB o 256GB di memoria interna non espandibile. La configurazione delle fotocamere dovrebbe rimanere la stessa dello scorso anno mentre come sistema operativo sarà utilizzato quasi sicuramente Android 11 con skin One UI 3.1.

Non c’è speranza per il ritorno di un jack per le cuffie da 3,5mm ma la certificazione IP68 non mancherà. La batteria potrebbe raggiungere i 4.800mAh con supporto alla ricarica via cavo fino a 25W e wireless fino a 15W, caricabatterie ovviamente non incluso in confezione.

I render dello smartphone, realizzati dal designer italiano Giuseppe Spinelli (Snoreyn) che si è unito al team di LetsGoDigital un’anno fa, ci permettono di avere una buona idea di come lo smartphone dovrebbe apparire.

Samsung vuole attirare l’attenzione di un pubblico giovane e quindi Galaxy S21 FE sarà disponibile in varie colorazioni sgargianti, come le tinte pastello di grigio, blu, viola e verde. Ci si aspetta un prezzo di vendita di circa 650 euro.

Ovviamente si tratta di prime speculazioni prodotte sulla base di quelli che sono stati i modelli di smartphone top di gamma annunciati da Samsung nella prima parte di questo 2021 e non c’è ancora nulla di confermato. Con una fata di presentazione prevista per l’ultima parte dell’anno, sicuramente maggiori informazioni raggiungeranno il pubblico nei mesi a venire.