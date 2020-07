Samsung Galaxy S21, in arrivo tre varianti?

Samsung Galaxy S21 (o S30) potrebbe arrivare in tre varianti: a introdurre questa ipotesi è stata una fonte ritenuta attendibile dai colleghi di SamMobile. Non è ovviamente la prima volta: già da diversi anni, il produttore sudcoreano propone diverse varianti dei propri top di gamma.

Secondo la fonte, le versioni disponibili potrebbero essere: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra (riconosciuti forse con i codici SM-G991, SM-G996 e SM-G998). Tutti i nuovi top di gamma saranno compatibili con il 5G, ma non si esclude che arrivino anche delle varianti 4G/LTE.

Sono anche state anticipate le possibili memorie interne, ovvero 128 GB e 256 GB. Stranamente, non troviamo, almeno per il momento, una versione con 512 GB, anche se è probabili che arriverà. Per quanto riguarda la versione da 1 TB, l’ultimo top di gamma Samsung con questo taglio di memoria è stato Galaxy S10+ (disponibile su Amazon).

Ovviamente, si tratta ancora di indiscrezioni non ufficiali: dovremo attendere ancora un po’ prima di scoprire altri dettagli. Il 5 agosto, l’azienda presenterà alcuni nuovi prodotti, tra cui Galaxy Note 20 e Galaxy Buds Live (il modello precedente è disponibile su Amazon). Gli ultimi smartphone di fascia alta lanciati sono: