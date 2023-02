Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e volete il meglio del meglio? I nuovissimi Samsung Galaxy S23, la serie top di gamma di smartphone del colosso sudcoreano, sono finalmente arrivati, e con delle promozioni davvero imperdibili. Fino al 16 febbraio acquistando uno dei modelli disponibili potrete infatti ricevere un cashback fino a 180,00€ da spendere come desiderate!

Le regole per ottenere il cashback di Samsung sono semplicissime: vi basterà acquistare un modello a vostra scelta tra il Galaxy S23, l’S23 Ultra e l’S23+, nelle taglie da 512GB o 256GB nei tantissimi store aderenti alla promozione e registrare il vostro nuovo smartphone accedendo alla pagina dedicata. Dopodiché, entro 45 giorni riceverete direttamente nel vostro conto bancario un bonifico di un valore che va da 60,00€ a 180,00€ in base all’articolo per cui avete optato.

Tra gli store più interessanti ad aderire alla promozione vi è in primis Amazon, dove potrete trovare il Samsung Galaxy S23 Ultra a 1.659,00€, e pagarlo in 12 comode rate mensili da 138,25€. Vi sono però anche Unieuro, Euronics, Mediaworld e Comet, dove potrete trovare tutti i modelli della linea, disponibili nelle varie taglie e in diverse colorazioni in modo da poter aggiungere al carrello quello perfetto per voi.

La nuova linea di Samsung rappresenta l’ennesima innovazione nel campo degli smartphone: il Galaxy S23 Ultra presenta uno tra i sensori ottici più incredibili mai visti prima, permettendo di scattare foto e registrare video tramite un sistema di fotocamere da 200MP che si adatta alla scarsità di luce, riducendo il rumore e attenuando i bagliori in modo da ottenere immagini incredibili in qualsiasi momento della giornata. Potrete poi godere delle vostre opere d’arte nel display Dynamic AMOLED 2X da 6,8″, da sfruttare al massimo tramite la comoda S Pen integrata, con la quale prendere appunti e disegnare sarà incredibilmente fluido.

Abbiamo poi una batteria di lunga durata da 5.000 mAh3 e il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2, che ridurrà al minimo i tempi di caricamento e il consumo di energia dello smartphone. Con la nuova linea Samsung ha pensato anche alla personalizzazione: avrete modo di scegliere quasi ogni dettaglio del vostro smartphone, dalle schermate di blocco ai temi, passando per i widget e le modalità di visualizzazione delle notifiche.

Insomma, gli smartphone della linea Galaxy S23 è veramente incredibile e rappresentano senza dubbio tra i migliori del 2023. Non ci resta dunque che invitarvi ad approfittare della promozione il prima possibile, dato che sarà valida solo per poche settimane; vi ricordiamo che gli store aderenti sono moltissimi, tra cui Amazon e Unieuro.

