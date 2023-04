Attuale modello top gamma della nuova linea flagship della casa sudcoreana, Samsung Galaxy S23 Ultra è tra gli smartphone dotati delle caratteristiche più performanti attualmente in circolazione. Cosa che, tuttavia, non impedisce che possano esserci aziende in grado di dire la propria e, forse, risultare più adatte alle esigenze di chi cerca prestazioni di primo livello. Per aiutarvi a valutare meglio le opzioni disponibili, abbiamo deciso di mettere qui a confronto Samsung Galaxy S23 Ultra con Xiaomi 13 Pro.

Design e dimensioni

Presentiamo i due device partendo da quello che, per certi versi, potrebbe essere l’elemento meno importante ma che spesso diventa fondamentale a parità di altre caratteristiche; soprattutto se si parla di peso o maneggevolezza.

Samsung Galaxy S23 Ultra si mantiene fedele alle “impostazioni” degli altri due modelli dell’ultima linea sudcoreana: bordi laterali piatti e una certa sensazione di “solidità”. Anche in questo modello, come negli altri due della serie, il comparto fotografico si presenta abbastanza imponente e va ad occupare una buona parte dell’angolo superiore sinistro. Seppur presente la curvatura laterale del display è piuttosto ridotta.

Xiaomi 13 Pro si discosta invece nettamente da quanto appena visto almeno come aspetto generale: linee più morbide dei bordi laterali arrotondati, che conferiscono una maggior maneggevolezza e il display che curva sui lati. Anche in questo caso, guardando al retro, il comparto fotografico va ad occupare un’importante parte della porzione superiore del device.

Passando al peso Xiaomi 13 Pro, pur essendo realizzato in ceramica e pesando 229 grammi, risulta essere più leggero di Samsung Galaxy S23 Ultra che invece raggiunge i 234 grammi. Quanto alle dimensioni l’unica differenza sostanziale riguarda la larghezza del device, maggiore per il modello sudcoreano, mentre per le altre due dimensioni gli scarti sono nell’ambito dei decimi di millimetro: Samsung Galaxy S23 Ultra misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm mentre Xiaomi 13 Pro “ribatte” con 162,9 x 74,6 x 8,7 mm.

importante segnalare che Samsung Galaxy S23 Ultra presenta anche la possibilità di utilizzare il pennino integrato per scrivere: elemento che lo rende praticamente unico e distintivo.

Display: piccole ma importanti differenze

Anche nell’ambito dei display la lotta è veramente combattuta. Samsung Galaxy S23 Ultra offre un 6,8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3088 pixel. Lo schermo di Xiaomi 13 Pro si presenta invece leggermente più piccolo ma in grado di offrire una risoluzione maggiore: 6,73” su cui si “spalmano” 1440 x 3200 pixel.

Anche sulla luminosità massima è Xiaomi 13 Pro a porsi in vantaggio con un picco di 1900 nit a fonte dei 1750 nit di Samsung Galaxy S23 Ultra. Vige invece un netto pareggio quanto alla fluidità delle immagini, elemento decisamente importante per la fruizione di video e videogiochi: entrambi i device dispongono di una frequenza di aggiornamento del display che può arrivare a 120Hz.

Chip e memoria: quasi uno scontro alla pari

Entrambi i device montano uno dei SoC più performanti attualmente presenti sul mercato: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; l’unica differenza è, di fatto, i clock del core più performante e della GPU che sono più alti nella variante esclusiva del SoC dedicata aSamsung Galaxy S23. Va però detto che si tratta di uno scarto talmente piccolo che per vederlo in azione sarà necessario voler spingere il device al limite, sarà quindi piuttosto difficile che tale differenza entri davvero in gioco nella vita di tutti i giorni. Sarà quindi molto più probabile che a fare la differenza siano la RAM e spazio di archiviazione offerti.

Quanto alla memoria e alo spazio di archiviazione, Samsung Galaxy S23 Ultra si presenta sul mercato in tre diverse configurazioni: 8GB/256GB, 8GB/512GB e, per finire, 12GB/1TB; in tutti e tre i casi la memoria è di tipo LDPPR5X/UFS 4.0. Xiaomi 13 Pro offre invece quattro diverse scelte: 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB (almeno in teoria, vedremo che in realtà nel nostro mercato è attualmente disponibile solo al versione da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione).

Batteria: Samsung più capiente ma Xiaomi più veloce

La batteria di Xiaomi 13 Pro, pur risultando capiente, è di poco sotto quello che è attualmente lo standard per i top gamma: 4820mAh. Tuttavia offre una ricarica da 120W che, stando alle dichiarazioni dell’azienda, permette di ricaricare completamente la batteria in 19 minuti. Sono inoltre presenti la ricarica wireless da 50W (ricarica completa in circa 36 minuti) e la reverse wireless da 10W.

Samsung Galaxy S23 Ultra offre invece una batteria da 5000mAh ma una ricarica da “soli” 45W (che porta la batteria al 65% in 30 minuti); anche nel device sudcoreano abbiamo la ricarica Wireless (da 15W) e il reverse wireless charging.

Fotocamere: 200MP o sensore da 1″?

Elemento che nel corso degli anni ha assunto un’importanza sempre più decisiva, anche nel caso dei due device in esame sarà probabilmente in grado di stabilire dove andrà a rivolgersi l’attenzione degli utenti che puntano a video e foto di prima qualità.

Posteriormente, su Samsung Galaxy S23 Ultra troviamo ben quattro diverse fotocamere: spicca il sensore principale da 200MP, f/1.7, 24mm, stabilizzato otticamente; a questo si affiancano un grandangolo da 12MP, f/2.2, 120˚ e due teleobiettivi. Il primo è un 10MP, f/4.9, 230mm a periscopico, stabilizzato otticamente con uno zoom ottico 10x e 100x digitale, il secondo è un 10MP, f/2.4, 70mm, stabilizzato otticamente con uno zoom ottico 3x. Frontalmente Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di una 12 MP, f/2.2, 26mm.

Xiaomi 13 Pro sul fronte posteriore offre un trio di fotocamere da 50 MP. La prima, stabilizzata otticamente, offre una distanza focale ƒ/1.9; troviamo poi un teleobiettivo con distanza focale ƒ/2.0 e zoom ottico 3,2x (stabilizzato) e un’ultrawide ƒ/2.2 da 115°. A chiudere il tutto, sul frontale, troviamo una selfie camera da 32 MP. Per completezza di informazioni segnaliamo che tutto il comparto fotografico di Xiaomi 13 Pro è stato sviluppato in collaborazione con Leica.

Quanto ai video Samsung Galaxy S23 Ultra permette di registrare in 8k fino a 30fps usando la fotocamera posteriore principale o video in 4K a 60fps con la selfie camera. Numeri a cui Xiaomi 13 Pro non riesce ad arrivare: posteriormente permette registrazioni video fino a 8k UHD a 24fps, mentre sul versante opposto arriva al FullHD a 30fps.

Software: stessa partenza ma strade diverse

Pur partendo dalla stessa situazione iniziale, Android 13, i due device si caratterizzano per la diversa personalizzazione del software. Nel caso di Samsung Galaxy S23 Ultra, come già visto per gli altri modelli della linea, abbiamo l’interfaccia One UI 5.1, a cui accompagna un serie di app preinstallate. Abbiamo inoltre una serie di feature esclusive come DeX o l’uso di finestre flottanti.

Xiaomi 13 Pro presenta invece MIUI 14: caratterizzata da un minor volume rispetto alla declinazione precedente; inoltre, secondo quanto riportato da Xiaomi, questa versione risulta essere più intuitiva e accessibile nonché fortemente personalizzabile.

Samsung Galaxy S23 Ultra e Xiaomi 13 Pro: specifiche tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Pro Dimensioni e peso 163,4 x 78,1 x 8,9 mm; 234 grammi 162,9 x 74,6 x 8,7 mm; 229 grammi Display Dynamic AMOLED 2X da 6,8”, 120 Hz, 1750 nit (picco) LTPO AMOLED da 6,73″, 120Hz, HDR10+, 1900 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 CPU Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 8GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/1TB (LPDDR5X/UFS 4.0) 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB (LPDDR5X/UFS 4.0) Batteria e ricarica 5000mAh, ricarica 45W (65% in 30 minuti) Ricarica wireless 15W Ricarica wireless inversa a 4,5W 4820mAh, ricarica via cavo a 120W Ricarica Wireless a 50W Ricarica Wireless Inversa a 10 W Fotocamera Wide 200MP ƒ/1.7, 24mm, OIS multi-directional PDAF, Laser AF 50.3 MP, ƒ/ 1.9, 23mm, OIS, Dual Pixel PDAF, Laser AF Ultrawide 12MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), Dual Pixel PDAF, Super Steady video 50 MP, ƒ/ 2.2, 14mm, 115˚, AF Teleobiettivo 10MP, f/4.9, 230mm periscopico, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x – 100X digitale; 10MP, f/2.4, 70mm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 3x 50 MP, ƒ/ 2.0, 75mm (zoom ottico 3,2x), PDAF Frontale 12MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF 32 MP Video massimo 8K a 30fps (posteriore) massimo 4K a 60fps (anteriore) massimo 8K UHD a 24fps (posteriore) massimo FullHD a 30fps (anteriore) Software Android 13, One UI 5.1 Android 13, MIUI 14 Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 2.0 Altro Lettore di impronte digitali a ultrasuoni, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore di impronte digitali ottico, riconoscimento facciale, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Lime, Sky Blue, Red, BMW M Edition Ceramic White, Ceramic Black, Ceramic Flora Green, Mountain Blue

Prezzi

Mentre scriviamo scriviamo Xiaomi 13 Pro, disponibile solo nella versione 12+256GB, risulta essere più economico di qualsiasi versione di Samsung Galaxy S23 Ultra. Tuttavia, a fronte di una maggior spesa, il modello sud-coreano è in grado di fornire un comparto fotografico più versatile e, almeno in due delle tre versioni disponibili, un maggior quantitativo di RAM e di spazio di archiviazione: tutti elementi che, considerato il livello dei device in esame, probabilmente saranno tra i primi punti di riferimento quando si tratterà di scegliere.