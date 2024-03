SVENDITA: S24 Ultra e Buds2 Pro al MINIMO STORICO

Siete a caccia di occasioni imperdibili su prodotti Samsung? Le offerte di primavera di Amazon vi danno di aggiudicarvi due gioielli tecnologici del colosso coreano in un'unica soluzione, beneficiando di un risparmio superiore ai 100€ sul pacchetto che include il Galaxy S24 Ultra da 1TB e gli eleganti Galaxy Buds2 Pro. Inoltre, riceverete in omaggio un pratico caricatore Samsung, il tutto a un prezzo di 1.699€.

Bundle S24 Ultra e Buds2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra con gli auricolari Galaxy Buds2 Pro e caricabatterie incluso rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati di tecnologia che non vogliono rinunciare a nulla in termini di prestazioni, qualità audio e comodità. Con uno schermo da 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X e una RAM da 12GB, questo smartphone è l'ideale per coloro che cercano un dispositivo capace di gestire multitasking intensivi senza rallentamenti, oltre a offrire un'esperienza visiva di primo livello per la visione di contenuti multimediali, giochi e molto altro.

Aggiungendo a ciò la comodità e l'alta qualità degli auricolari Bluetooth Galaxy Buds2 Pro, dotati di cancellazione attiva del rumore, questa confezione diventa un vero e proprio centro di intrattenimento mobile per chi ama immergersi nelle proprie playlist o non vuole perdere neanche un episodio delle serie TV preferite, il tutto con una qualità audio superlativa.

Per tutti coloro alla ricerca dell'ultimo grido in termini di innovazione e prestazioni, il Samsung Galaxy S24 Ultra soddisfa ogni esigenza, dall'audio di qualità alla resistenza della batteria per ore e ore di utilizzo ininterrotto. Inoltre, la connessione tra i due prodotti è intuitiva, permettendovi di passare facilmente dalla musica sul telefono alle chiamate in arrivo sugli auricolari, garantendo una transizione fluida che mantiene sempre al centro l'esperienza utente.

Vedi offerta su Amazon