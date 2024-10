Samsung Galaxy S25 non userà né Snapdragon né Exynos, secondo Google

Google avrebbe involontariamente confermato che la serie Samsung Galaxy S25 includerà dei chipset MediaTek di fascia alta, segnando un cambiamento nella strategia di Samsung che tradizionalmente equipaggia i suoi smartphone di punta con chip Qualcomm Snapdragon o i chip proprietari Exynos. La decisione sarebbe dovuta a problemi di rendimento nella produzione di Exynos 2500 e al costo elevato del nuovo Snapdragon 8 Gen 4.

Il sito Google DeepMind ha sottolineato la presenza di un chipset Dimensity di fascia alta in uno smartphone Samsung:

Ad esempio, MediaTek, una delle principali aziende di progettazione di chip al mondo, ha esteso AlphaChip per accelerare lo sviluppo dei suoi chip più avanzati, come il flagship Dimensity 5G utilizzato negli smartphone Samsung, migliorando al contempo la potenza, le prestazioni e l'area del chip.

In passato Samsung ha utilizzato i chip MediaTek nei suoi smartphone, ma solo quelli di fascia bassa o media per i prodotti economici. La scelta delle parole di Google indica che le voci sul Galaxy S25 con chip MediaTek potrebbero essere vere.

Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta significativa per MediaTek, tipicamente associato a dispositivi di gamma media o bassa. La scelta di incorporare il chip MediaTek nei modelli base e Plus del Galaxy S25, come suggerito da voci di corridoio già dal giugno scorso, potrebbe permettere a Samsung di mantenere un prezzo competitivo sul mercato, evitando l'aumento dei prezzi che ha recentemente impattato negativamente sulle vendite dei modelli Galaxy Z Fold6 e Flip6.

Un chip Mediatek su un Galaxy di fascia alta sarebbe una scelta interessante

La scelta di Samsung di inserire chipset MediaTek nei suoi modelli più prestigiosi segue l'uso del Dimensity 9300+ nei tablet Galaxy Tab S10 Plus e Tab S10 Ultra, segnando un'estensione significativa della partnership tra Samsung e MediaTek.

Nonostante il brand MediaTek non goda della stessa reputazione di Qualcomm tra i consumatori generali, i recenti progressi tecnologici e l'introduzione di chip come il Dimensity 9400, che si prevede includerà più transistor e offrirà prestazioni superiori rispetto ai top di gamma correnti, stanno cambiando questa percezione.

I dettagli tecnici e le specifiche complete del MediaTek Dimensity 9400 non sono ancora stati divulgati ufficialmente, ma le anticipazioni suggeriscono che Samsung potrebbe essere in grado di offrire un dispositivo altamente competitivo senza compromettere le prestazioni. Con questa mossa, Samsung non solo affronterà le sfide di produzione e costo, ma posizionerà anche i suoi dispositivi in modo strategico nel segmento di mercato ad alte performance.