Il calendario di lancio della serie Galaxy S26 di Samsung sta prendendo forma attraverso una serie di indiscrezioni convergenti che delineano un quadro di tempistiche inedite per la tradizionale ammiraglia coreana. Secondo quanto emerso dalle ultime fughe di notizie provenienti dalla Corea del Sud, il colosso tecnologico avrebbe pianificato un evento Unpacked per il 25 febbraio, con disponibilità commerciale completa fissata per l'11 marzo.

Il leaker Ice Universe, fonte solitamente affidabile per quanto riguarda i prodotti Samsung, ha condiviso dettagli specifici relativi al mercato sudcoreano che potrebbero estendersi anche agli Stati Uniti e all'Europa. La timeline prevede un periodo di preordini dal 26 febbraio al 4 marzo, seguito da una fase denominata "pre-vendita" che andrà dal 5 al 10 marzo. La distinzione tra queste due fasi non è ancora stata chiarita, ma è ragionevole ipotizzare che alcuni benefici riservati ai primi acquirenti potrebbero essere limitati esclusivamente al periodo di preordine vero e proprio.

Il posticipo rappresenta una rottura netta con la tradizione recente di Samsung. La serie Galaxy S25 aveva debuttato il 22 gennaio 2025, mentre la serie Galaxy S24 era stata presentata il 17 gennaio 2024. Questo slittamento di circa un mese rispetto agli standard consolidati assume particolare rilevanza in un mercato degli smartphone premium dove il timing può influenzare significativamente le vendite del primo trimestre.

Il ritardo sarebbe conseguenza diretta delle incertezze strategiche di Samsung riguardo alla composizione della lineup, con l'ipotetico Galaxy S26 Edge prima introdotto al posto del Plus, poi cancellato

Le indiscrezioni attribuiscono il ritardo a una serie di ripensamenti strategici da parte del management Samsung. Inizialmente, l'azienda avrebbe pianificato di sostituire il modello Galaxy S26 Plus con un nuovo Galaxy S26 Edge, probabilmente caratterizzato da un design con display curvo più accentuato o da un posizionamento differenziato nel portfolio. Successivamente, però, Samsung avrebbe fatto marcia indietro, decidendo di cancellare il progetto Edge e tornare presumibilmente alla configurazione tradizionale. Questi cambiamenti di rotta avrebbero inevitabilmente impattato sia lo sviluppo del prodotto che l'avvio della produzione di massa.

La coerenza tra le fughe di notizie provenienti da diverse regioni geografiche conferisce credibilità a questa timeline. La Corea del Sud e gli Stati Uniti rappresentano storicamente mercati prioritari per Samsung nella prima ondata di distribuzione dei suoi dispositivi di punta, mentre l'Europa segue solitamente a ruota. Questa simultaneità potrebbe però essere messa in discussione proprio dai problemi produttivi che avrebbero causato il ritardo iniziale.