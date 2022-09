È davvero difficile credere che l’azienda sudcoreana Samsung si sia ricordata dei suoi top di gamma Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge lanciati nel lontano 2015, offrendo un nuovo aggiornamento software.

Eppure è proprio quello che sta succedendo, per la gioia di chi ad oggi ancora utilizza i due smartphone. Si tratta di un aggiornamento straordinario che esula dal supporto software dei due ex top di gamma, ormai da anni giunti alla fine del proprio ciclo di vita e non più aggiornati dal brand.

Samsung, a differenza di altri suoi competitor nel mercato smartphone, negli ultimi tempi ha sempre garantito aggiornamenti veloci e un supporto software per i propri smartphone di minimo 3 anni. Difficilmente, tuttavia, qualcuno si sarebbe aspettato di vedere un nuovo aggiornamento dedicato a Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge dopo ben 7 anni dalla loro presentazione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti in questione i due update sono contrassegnati dal numero di build G920FXXU6EVG1 e G925FXXU6EVG3. I nuovi firmware conterrebbero miglioramenti alla stabilità ed un fix per il sistema GPS non meglio specificato dall’azienda. Non sarebbero state implementate le ultime patch di sicurezza Android, il che sembra un po’ un’occasione persa.

Al momento della scrittura di questo articolo l’aggiornamento è in fase di distribuzione via OTA in Belgio e Olanda. L’aggiornamento ha un peso di circa 13MB. Teoricamente l’aggiornamento dovrebbe arrivare anche da noi in Italia, e si tratta di un aggiornamento simile a quello ricevuto recentemente dai Galaxy S7 e dai Galaxy S8.

C’è da ricordare che è diverso tempo che Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge non sono più supportati ufficialmente dal punto di vista software. Nulla vieta ai produttori, tuttavia, di rilasciare aggiornamenti straordinari anche per i loro dispositivi più datati per la risoluzione di problemi specifici o di altra natura, da loro ritenuti così importanti da dover essere sistemati.