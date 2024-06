Non uno, ma quattro SmartTag a un prezzo imbattibile: risparmia il 40%!

Vi capita spesso di perdere oggetti, anche di dimensioni considerevoli? Oppure desiderate semplicemente un'ulteriore sicurezza nel caso ciò accada? Gli SmartTag sono la soluzione ideale per voi. Se ne avete bisogno di più di uno, Amazon offre un kit di 4 Samsung Galaxy SmartTag2 con uno sconto del 40%. Un'opportunità imperdibile che riduce il prezzo da 124,95€ a soli 74,50€.

Samsung Galaxy SmartTag2, chi dovrebbe acquistarli?

I Samsung Galaxy SmartTag2 sono accessori ideali per chi tende a perdere facilmente oggetti personali come chiavi, portafogli o persino la propria valigia durante i viaggi. Grazie alla loro batteria ottimizzata con un'autonomia fino a 500 giorni e la resistenza all'acqua e alla polvere, certificata IP67, questi localizzatori Bluetooth rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e durabilità in un solo dispositivo.

Le loro funzionalità avanzate, come la modalità Smarrito che attiva la comunicazione NFC per mostrare i contatti del proprietario sullo smartphone di chi lo trova e la modalità Naviga per ottenere indicazioni precise, soddisfano le esigenze delle persone più distratte che vogliono ridurre lo stress causato dalla perdita dei propri beni.

Inoltre, presentati in un design compatto e disponibili in un set di quattro pezzi di colore bianco e nero, i Samsung Galaxy SmartTag2 sono anche un'aggiunta elegante al portachiavi o agli oggetti di uso quotidiano. Con un prezzo attualmente ridotto a 74,50€, li consigliamo a chiunque voglia investire in una soluzione pratica ed efficace per tenere traccia dei propri oggetti più preziosi.

Vedi offerta su Amazon