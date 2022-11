Se siete alla ricerca di un tablet che sia versatile, accattivante, e che possa tornarvi utile non solo in ambito familiare, ma anche in quello professionale, allora questo nuovo articolo della nostra ricchissima rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022 farà sicuramente al caso vostro, giacché il protagonista di questa offerta è un prodotto davvero ottimo, ma soprattutto adatto alle più disparate esigenze!

Tra le offerte del Black Friday 2022 di Amazon, infatti, è oggi in sconto l’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab S8+, in sconto sul portale di quasi 300 euro! Il prezzo originale di 1.049,00€, infatti, è scontato da Amazon del 28%, sicché il prezzo d’acquisto in sconto è di circa 758,00€, che sono un prezzo più che onesto per un dispositivo con questa qualità.

Proposta intermedia di quella che è la nuova gamma di tablet made by Samsung, Tab S8+ è una scelta sensatissima per chi cerca un tablet equilibrato, agile e scattante, che possa tornare utile in diversi aspetti della propria vita privata e professionale, passando agevolmente dai contenuti digitali allo studio, passando per il gaming, la progettazione o anche il disegno e l’editing fotografico.

A svettare, anzitutto, è lo splendido display sAMOLED da 12,4”, che rende la visione dei contenuti a schermo piacevole ed appagante, a prescindere che si tratti di video, foto o magari contenuti in streaming. Parliamo, infatti, di uno schermo davvero bellissimo da vedere, con colori ricchi ed una buona profondità dei neri, che testimonia la volontà di Samsung di rendere questo tablet un dispositivo ideale non solo per l’intrattenimento più classico, ma anche per dare sfogo al proprio estro artistico, da cui l’inserimento in confezione della sempre ottima S Pen sviluppata dall’azienda.

Di che si tratta? Sostanzialmente di un pennino magnetico sviluppato da Samsung, ed agganciabile comodamente sul retro del dispositivo per la ricarica! Si tratta di una penna digitale a bassa latenza, ottima per scrivere, ma anche e soprattutto per disegnare, anche grazie alla compatibilità con applicazioni come Clip Studio Paint, sviluppata per competere con la più nota Procreate dei dispositivi Apple, ben presto diventata una beniamina di grafici, illustratori e artisti.

Insomma: ottimo per divertirsi, come anche per studiare o per lavorare, Samsung Galaxy Tab S8+ è un tablet completo ed intrigante, dotato di una buona durata, di buone performance che ne amplificano la versatilità, ma soprattutto di tanti piccoli accorgimenti che lo rendono una scelta ideale per tutta la famiglia: come una modalità Multischermo, un buon comparto fotografico, utile anche per le videochiamate, e soprattutto una qualità costruttiva di spessore, come si confà ormai da anni alla gamma di prodotti Samsung Galaxy.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

