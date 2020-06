Samsung Galaxy Watch Active 2 ottiene il supporto per l’ECG

Samsung Galaxy Watch Active 2 (disponibile su Amazon) è appena stato arricchito con una tra le funzionalità più ricercate nei dispositivi di questa tipologia, ovvero il monitoraggio della pressione sanguigna. Uno strumento con cui gli utenti potranno tenere sotto controllo la propria situazione fisica.

L’ultimo smartwatch Samsung è arrivato nel mercato con il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ECG. Quest’ultima non era però inizialmente disponibile e la società ha più volte rinviato il lancio della funzionalità. Samsung Health Monitor arriverà presto in Galaxy Watch Active 2. Il monitoraggio della pressione sanguigna sarà inizialmente abilitato in Corea del Sud, per poi sbarcare anche negli altri mercati.

Trattandosi di uno strumento molto delicato, Samsung è stata costretta ad attendere l’autorizzazione da parte del Ministero della Sicurezza Alimentare e del Farmaco della Corea del Sud. Nella nota ufficiale diffusa dal produttore, leggiamo che saranno interessati anche i prossimi dispositivi Galaxy Watch, riferendosi quasi certamente al dispositivo di cui abbiamo parlato solo pochi giorni fa.

Galaxy Watch Active 2 è un ottimo smartwatch con Exynos 9110, 4 GB di ROM, Bluetooth 5.0, GPS, un display Super AMOLED da 1,4 pollici e una batteria da 340 mAh.