Samsung Galaxy Watch FE, il monitoraggio della salute diventa alla portata di tutti

Samsung Electronics ha annunciato il lancio del Galaxy Watch FE, un nuovo smartwatch della serie Galaxy che estende le funzioni dedicate alla salute di Samsung a un pubblico ancora più vasto. Progettato per offrire prestazioni hardware eccellenti e dotato di funzioni avanzate di monitoraggio della salute e del fitness, il Galaxy Watch FE unisce al meglio design elegante e resistenza, ponendosi come un'opzione ideale per chi vuole migliorare il proprio benessere ma non intende rinunciare allo stile.

Junho Park, VP and Head of the Galaxy Ecosystem Product Planning Team di Samsung, ha spiegato che il Galaxy Watch FE nasce con lo scopo di fornire una soluzione concreta per migliorare lo stile di vita e il benessere dei suoi utenti:

"In Samsung ci impegniamo a portare le funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness al maggior numero possibile di persone in tutto il mondo, aiutandole a migliorare il loro benessere quotidiano per raggiungere i loro obiettivi" ... "Siamo entusiasti di aggiungere il nuovo Galaxy Watch FE alla nostra gamma di dispositivi indossabili; un maggior numero di persone possono così avere l’accesso a informazioni personalizzate sulla salute, che permettono di sentirsi motivati e di mantenersi in salute di giorno e di notte".

Stile e resistenza per il benessere quotidiano

Il Galaxy Watch FE, disponibile unicamente nel formato da 40 mm, si distingue per un look rinnovato ispirato al design iconico della serie Galaxy Watch. Disponibile in tre colori – Black, Pink Gold e Silver – con cinturini intercambiabili, questo smartwatch offre una personalizzazione facile e veloce che permette di creare il proprio stile scegliendo tra un'ampia varietà di combinazioni. Il display è protetto da vetro in cristallo di zaffiro per garantire resistenza ai graffi e agli urti a tutti coloro che hanno una vita attiva e praticano sport all'aperto.

Grazie al sensore BioActive di Samsung, il Galaxy Watch FE offre numerose funzioni per il fitness e il benessere, fornendo consigli personalizzati 24 ore su 24. Tra queste troviamo funzioni avanzate per il sonno come il monitoraggio del ritmo cardiaco e respiratorio, il coaching del sonno e la creazione di un ambiente favorevole al riposo. Gli utenti possono monitorare la salute cardiaca, inclusa la pressione arteriosa e l’ECG, e tracciare oltre 100 tipi di allenamenti diversi. Inoltre, l’analisi avanzata della corsa aiuta a migliorare le prestazioni e a prevenire infortuni.

Ma non è tutto. Il Galaxy Watch FE è pensato per connettersi e interagire al meglio agli altri dispositivi Samsung Galaxy. Gli utenti possono localizzare rapidamente il proprio telefono con "Trova il mio telefono", controllare a distanza la fotocamera dello smartphone con "Controller fotocamera" e utilizzare Samsung Wallet per pagamenti e accesso a carte d’identità.

Specifiche

L'ultimo arrivato della famiglia Galaxy Watch si presenta con una scocca in alluminio con dimensioni piuttosto compatte compatte di 39.3 x 40.4 x 9.8 mm e un peso di soli 26.6g che lo rendono comodo da indossare tutto il giorno. Il display Super AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione 396x396 garantisce una visualizzazione chiara e luminosa, grazie anche alla funzione Always On. Alimentato dal processore Exynos W920 Dual Core a 1.18GHz, lo smartwatch dispone di 1.5GB di memoria e 16GB di spazio di archiviazione, assicurando prestazioni fluide e spazio sufficiente per app e dati.

La batteria da 247mAh supporta la ricarica wireless basata su WPC, permettendo una ricarica pratica e veloce. Il sistema operativo Wear OS Powered by Samsung, abbinato all’interfaccia One UI 5 Watch, offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Il Galaxy Watch FE è dotato di vari sensori, tra cui il sensore Samsung BioActive per il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi dell’impedenza bioelettrica, l’accelerometro, il barometro, il sensore giroscopico, il sensore geomagnetico e il sensore di luce.

In termini di connettività, lo smartwatch supporta Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n a 2.4+5GHz, NFC e sistemi di geolocalizzazione come GPS, Glonass, Beidou e Galileo. È resistente all’acqua fino a 5ATM, certificato IP68 e conforme agli standard militari MIL-STD-810H, assicurando durabilità in diverse condizioni ambientali. Il Galaxy Watch FE è compatibile con dispositivi Android 11.0 o successivi e richiede almeno 1.5GB di memoria per il funzionamento ottimale.

Disponibilità

Il Galaxy Watch FE sarà disponibile in Italia quest’estate al prezzo di 219€. Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina dedicata sul sito Samsung a questo indirizzo: www.samsung.com/galaxy-watch.