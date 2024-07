Samsung Galaxy Z Flip6 vs Galaxy Z Flip5: il pieghevole più amato diventa ancora migliore

Samsung ha recentemente svelato il nuovo Galaxy Z Flip6, continuando la linea di successo dei suoi smartphone pieghevoli. Questo modello arriva sul mercato con miglioramenti incrementali rispetto al suo predecessore, il Galaxy Flip5, spiccando per alcune novità importanti come una batteria più grande, una fotocamera principale migliorata e performance superiori grazie al nuovo processore e maggior RAM.

Design e display

Il design del Galaxy Z Flip6 rimane fedele al modello precedente, presentando dimensioni simili e mantenendo lo schermo esterno da 3,4 pollici. Le modifiche più notevoli comprendono una miglior protezione contro la polvere, attestata dalla certificazione IP48, e l'aggiunta di nuove opzioni cromatiche che rendono il dispositivo visivamente più accattivante.

Samsung Galaxy Z Flip6

Uno degli aggiornamenti più apprezzati è la quasi scomparsa della piega visibile sul display principale, un dettaglio che migliora significativamente l'esperienza visiva sullo schermo OLED interno da 6,7 pollici.

Nonostante la mancanza di modifiche radicali nella dimensione dello schermo, la visibilità migliorata sotto la luce diretta del sole e una riduzione della luminosità minima rendono il dispositivo più comodo da usare in diverse condizioni di illuminazione.

Samsung Galaxy Z Flip5

Performance e software

Il Galaxy Z Flip 6 rappresenta un salto qualitativo nel mercato dei flip phone

Il cuore del nuovo Flip6 è il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, accompagnato da 12GB di RAM. Questa configurazione non solo migliora le prestazioni generali del dispositivo, ma ottimizza anche l'esperienza di gioco grazie a un sistema di raffreddamento più efficace.

I miglioramenti si estendono anche al software, con il dispositivo che offre funzionalità Galaxy AI innovative e la più recente versione di Android 14, insieme all'interfaccia One UI 6.1.1 di Samsung. La promessa di ben sette anni di aggiornamenti software garantisce inoltre un'impressionante longevità.

Fotocamere

Il comparto fotografico vede un sensibile salto di qualità grazie alla nuova camera principale da 50MP, che permette scatti più dettagliati e performanti anche in condizioni di scarsa luminosità. Non mancano miglioramenti anche per la fotocamera ultra-wide, che ora cattura immagini con minori distorsioni e maggiori dettagli.

Batteria e ricarica

Uno degli aspetti più apprezzati del Galaxy Z Flip6 è l'aumento della capacità della batteria, ora di 4000mAh. Questo non solo estende la durata della batteria in scenari di utilizzo come la navigazione web e la riproduzione video, ma migliora sensibilmente anche la resistenza in sessioni di gioco prolungate.

Nonostante la ricarica rimanga a 25W via cavo e 15W in modalità wireless, le prove mostrano un incremento nella velocità di ricarica, soprattutto nelle prime fase della stessa.

Prezzi e disponibilità

Purtroppo, anche in questo caso, Samsung ha aumentato il prezzo del suo nuovo pieghevole, 30 euro in più rispetto allo scorso anno. I preordini sono aperti fino al 23 luglio, con disponibilità generale dal 24 luglio.

Samsung Galaxy Z Flip5:

Samsung Galaxy Z Flip6:

Conclusioni

Samsung Galaxy Z Flip6 si dimostra un dispositivo capace di migliorare in molti aspetti rispetto alla generazione precedente, benché il prezzo più alto possa non giustificare un upgrade per chi già possiede il Flip5.

Tuttavia, grazie alle sue innovazioni tecniche e software, il nuovo modello rappresenta senza dubbio un'opzione valida e attraente per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei dispositivi pieghevoli.