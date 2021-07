Samsung Galaxy Z Fold 3, più potenza e meno calore di S21 Ultra

Siamo ormai a meno di un mese di distanza dalla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone foldable di Samsung, i quali è ormai stato confermato dall’azienda stessa che saranno annunciati l’11 agosto prossimo durante un evento Unpacked.

Nuove informazioni trapelate in rete suggeriscono come il Samsung Galaxy Z Fold 3 possa essere più prestante di Galaxy S21 Ultra, allo stesso tempo mantenendo temperature più basse sotto stress, senza rinunciare ad una buona autonomia.

L’indiscrezione arriva dal noto leaker Ice Universe (@UniverseIce), conosciuto per avere in passato condiviso su Twitter informazioni riguardo i futuri terminali Samsung (e non solo) che poi si sono rivelate accurate.

Stando a quanto scritto nel tweet in questione, sembra che Samsung sia riuscita ad ottimizzare il Galaxy Z Fold 3 in maniera migliore di quanto già fatto con il suo ultimo top di gamma, ovvero il Galaxy S21 Ultra.

Ice Universe si riferisce alla variante Snapdragon 888 dello smartphone pieghevole, variante hardware che probabilmente non arriverà nel nostro Paese per fare posto a quella con all’interno un chip Exynos 2100.

Fold3 (Snapdragon 888 version) has less heat in daily games, much stronger than S21U, and has a good battery life.

— Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2021