Il debutto previsto del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 è ancora piuttosto lontano, ma di lui si parla già come un dispositivo “rivoluzionario” almeno sotto l’aspetto del design.

In realtà, il cambiamento che si prospetta non è così eclatante, ma per Samsung si tratta comunque di una bella novità: il prossimo Fold potrebbe adottare una soluzione meccanica diversa da quella attuale che renderebbe la piega del display molto meno evidente.

Chi di noi ha avuto occasione di provare uno dei foldable di casa Samsung avrà certamente notato quella piega al centro dello schermo, e magari si sarà chiesto se questa non risultasse fastidiosa nell’utilizzo quotidiano. I possessori abituali potranno confermarlo o smentirlo; fatto sta che quella piega era almeno un po’ antiestetica, e non è un caso che Samsung si sia adoperata per eliminarla.

Per rimediare al problema del display “grinzoso”, la casa produttrice ha brevettato un nuovo meccanismo di cerniera in stile waterdrop, molto simile a quello già implementato su Oppo Find N2 e motorola razr 2022. La soluzione a goccia renderebbe meno visibile la piega, facendo in modo che il display si curvi in maniera meno drastica, ovvero come nell’immagine di seguito:

L’immagine è stata divulgata tramite Naver nella giornata di ieri. Internamente, la società la chiama cerniera dumbbell (“manubrio”), ma il nome più evocativo è proprio waterdrop (“goccia d’acqua”), dal momento che questa curvatura più ampia produce proprio l’immagine di una goccia.

Ci risulta che Samsung stia lavorando a questo meccanismo ormai da anni, ma finora non l’abbiamo visto su nessuno dei suoi pieghevoli (né Fold né Flip). Secondo il rapporto del media coreano Naver, il primo a includerlo potrebbe essere proprio il Galazy Z Fold5, vale a dire il prossimo pieghevole a libro di Samsung in uscita nel terzo trimestre 2023. Non si sa ancora, invece, se lo vedremo anche sul prossimo Flip.